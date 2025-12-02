濱崎步遭質疑「臉跟聲音變了」！影片被挖出...她霸氣回：我已經40歲了

娛樂中心／綜合報導

日本天后濱崎步（Ayu）原訂在上海開唱，卻因中、日情勢升溫，演唱會在最後一刻遭到取消。面對1.4萬個空無一人的座位，她仍堅持從頭唱到尾，還把整個場景拍下公開，展現「不讓任何人封住她的聲音」的強悍態度，事後引發海內外網友討論。

濱崎步面對粉絲質疑她這幾年的臉跟聲音都變了，曾直球做出回應。（圖／翻攝自松浦勝人【max matsuura】YT）

其實濱崎步爽快、直球的作風不是第一次被看見。2年前，她在直播節目中與唱片公司會長松浦勝人同台，面對觀眾丟來犀利問題：「粉絲覺得Ayu這幾年的臉跟聲音都變了，妳怎麼看？」她先是淡淡一笑，接著霸氣回擊：「我都44歲了耶，唱了20幾年都沒變才奇怪吧。」

松浦勝人當場大笑，她立刻轉頭冷冷吐槽：「笑什麼？不准笑人家年紀。」松浦馬上解釋是覺得她的回答可愛，而非笑她變老。濱崎步也再補充，唱了超過20年，發生改變是正常現象，「怎麼可能一點都不變？」坦率又自然的態度，讓當時不少粉絲大讚：「天后就是天后，霸氣得很可愛。」

如今這段舊影片再次被網友挖出來討論。有人盛讚她面對批評從不逃避：「她就是這麼真誠」、「完全沒偶像包袱」。也有人因為她在上海空場開唱的舉動深受感動：「氣場太強了」、「那就是濱崎步，沒有人能讓她閉嘴」。雖然上海演唱會因政治因素突然喊卡，但濱崎步仍選擇用最Ayu的方式回應：保持專業、完成演出、用實力說話。

