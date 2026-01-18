濱崎步還在氣？上海場被迫取消隔2個月再發文 直呼：為什麼會變這樣

記者鄭尹翔／台北報導

日本歌壇天后濱崎步去年11月29日原定於上海舉行的演唱會，臨時遭大陸主辦方取消，最終在沒有觀眾的情況下完成演出，引發國際歌迷與媒體高度關注。事隔近兩個月，濱崎步再度於社群平台提及此事，並公開當天彩排與演出畫面，直言：「為什麼會變成這樣，我也不知道。」

濱崎步再度為上海場發文。（圖／翻攝自濱崎步IG ＠a.you）

濱崎步17日透過社群平台PO出「無人演唱會」片段，語氣冷靜卻堅定表示，自己已不打算再追究謊言或真正原因，「什麼是謊言、什麼是原因，為什麼會變成這樣，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」她強調，唯一能確定的，是當天在現場的所有人都沒有放棄舞台。

即便演出臨時生變，濱崎步仍對當晚的表現感到驕傲，並特別點名工作人員與舞者的專業與熱情。她感性表示：「在那個場合的每一個人都沒有放棄舞台，這個開場看起來只是排練嗎？並肩努力的所有工作人員，如果不怕被誤解地說，這場表演是我演藝生涯中數一數二的最佳演出，直到現在我依然這麼認為。」

濱崎步也坦言，正因為那一晚的全力以赴，讓她更深刻感受到舞台存在的意義。即使沒有觀眾，音樂、燈光與每一位幕後人員仍選擇完成演出，這份堅持成為她心中無可取代的記憶。

