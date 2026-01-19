濱崎步還在氣！ 上海「無人演唱會」事發2個月再度發文：這看起來像彩排？
日本流行天后濱崎步於2025年11月底在上海舉行的演唱會，因主辦單位臨時喊卡，最終演變成震驚各界的「無人演唱會」。即便事發至今已過去近2個月，針對外界質疑該場演出只是「彩排」的聲浪，濱崎步顯然仍未釋懷。她於近日在Instagram限時動態發文，並寫下重話反擊：「這看起來像彩排嗎？」
捍衛舞台真實性不願再提受挫原因
濱崎步在限時動態中貼出當時面對1.4萬張空椅熱唱的畫面，語氣堅定地表示，自己完全無意再去探討什麼是謊言、起因為何，或者是為什麼會變成這樣，「因為我也不明白」。她強調，自己所知道的，就只有親眼所見、內心所感受到的事實，那便是當時在場的每一位工作人員與表演者，都沒有人選擇放棄那個舞台。
正面回擊造假說強調絕非彩排
針對此前有傳聞指稱流出的照片僅是攝影師偷拍的「彩排畫面」，濱崎步更是直球對決，語帶憤怒地反問質疑者：「這段開場（OP），看起來像僅僅只是彩排嗎？」字裡行間透露出對舞台專業遭到蔑視的沉痛與不平。她認為，那場在空蕩場館中完成的整場表演，是她藝人生涯中極具意義的時刻，不容被抹黑為單純的練習。
巡演最終站受阻粉絲憂心天后近況
事實上，濱崎步這陣子的演藝之路並不平順。除了上海場的無人騷風波外，原定於2026年1月10日在澳門舉行的亞洲巡迴演唱會最終場，也於去年底宣布取消。接連的變故讓歌迷感到相當心疼。不過從她近日強硬發聲捍衛表演尊嚴的動作來看，天后對舞台的執著依然強大，似乎正透過這種方式向外界宣告，無論環境如何艱難，她對表演的熱情與尊重絕不妥協。
