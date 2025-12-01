濱崎步都發IG證實了！中國官媒崩潰拗：無人演唱會是假的 小粉紅也傻眼

娛樂中心／黃韻璇報導

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製，讓事件的討論度再上升，濱崎步也在IG發出多張「無人演唱會」的照片，然而中國官媒《澎湃新聞》昨（1）日卻發文稱「濱崎步一個人演唱會是不是訊息」，讓小粉紅也看不下去。

濱崎步11月29日上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而11月28日卻被臨時通知取消，濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意，濱崎步先是透過社群發出中、英文長文，證實她是在當天上午才接獲通知要求取消演出。濱崎步11月30日晚間也在IG發文，標註地點為「上海」，貼出多張演唱會現場照片，可以看到台下雖然空無一人，濱崎步仍對著空座位唱完整場演唱會，她在貼文中吐露心聲，表示「雖然1萬4千個座位空著，卻感受到來自世界各地歌迷的喜愛，這是我最難忘的表演之一感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家」。

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場。（圖／翻攝自濱崎步IG）

然而明明濱崎步本人都在IG發出照片，證實這場「無人演唱會」真的存在，然而中國官媒《澎湃新聞》昨（1）日卻發文稱「濱崎步一個人演唱會是不是訊息」，內文指出，所謂濱崎步「一個人的演唱會」訊息不實，是彩排期間被偷拍，攝影團隊人員公開致歉。

報導中，發文者賴宗隆公開道歉，他自稱是濱崎步上海演唱會攝影團隊工作人員之一，他在聲明中表示，「本人在藝人彩排期間，偷拍了藝人在舞台上的照片，並於2025年11月28日18：00左右上傳至我的個人抖音帳號，發布了所謂『濱崎步在現場錄製一個人的演唱會』的不實訊息。這不實訊息被許多自媒體轉發，甚至有部分自媒體據此杜撰了『濱崎步獨自在空無一人的現場唱完了整場演唱會』等虛假內容」。

中國官媒崩潰拗「無人演唱會是假的」。（圖／翻攝自微博）

這則報導連許多中國網友都看不下去，紛紛留言表示「欺負國人大部分上不了IG是吧，IG上歌手本人的帳號都證實了」、「濱崎步說了都不算，贏麻了」、「精神勝利到了這個地步嗎」、「真的好丟臉」、「濱崎步在IG發了照片的，現在來強行解釋，覺得丟臉就不要瞎搞，現在更藝術了」。

