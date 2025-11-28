濱崎步閃電宣布明天上海演唱會取消 花五天搭建舞台無奈拆

日本天后濱崎步今天（28日）突然宣布原定於29日舉行的上海公演臨時喊卡。她表示包含來自日本與中國的共200名工作人員花費五天完成舞台搭建工程，但今天上午突然接獲中止演出的通知，「非常抱歉必須帶來這樣痛苦的消息」。

她還寫道：「我無意對不熟悉的領域多說什麼，只是對於為了這次演唱會所付出心力的工作人員、舞者與樂團共計約200名工作人員，無法順利演出感到萬分抱歉。」她也強調，最遺憾的是無法親自向從中國、日本及世界各地趕來的1萬4千名粉絲道歉，「如今只能解體這個舞台，真的難以置信，無言以對」。

事實上，她前一日也曾發文表示，為了悼念香港住宅大火事件中的罹難者，已調整部分演出服裝與演出設計，展現對災情的尊重與關懷。而濱崎步接下來在明年1月份還有澳門場。