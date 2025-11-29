濱崎步開唱前被卡！「錄製一人演唱會」 願粉絲未來看見

日本女皇濱崎步演唱會被迫取消，選擇錄製「一人演唱會」。（圖／翻攝自濱崎步 IG、微博）





中國官方因不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，如今關係緊張，也開始演藝圈的「限日令」，日本女皇濱崎步原訂今（29日）在上海的演唱會，昨日無預警被取消，對此她本人難以置信和悲痛，最後決定錄製「一人演唱會」，在未來適合的時機會公開給無法到場的粉絲看見舞台。

濱崎步見香港大火事故，宣布刪除火焰特效，並請來觀看的粉絲避免穿紅色系服裝，但昨日演唱會卻無預警被取消，她在IG限時動態長文寫下自己的心聲，「這次由日本與中國的工作人員合計200人合作，花了5天在今天完成舞台搭建。然而，今天上午突然接到中止演出的要求。」

並直言她本人對於不了解的事務無意發表意見，但對於全力以赴的觀眾人員、舞者、樂隊以及粉絲都十分歉疚，但無奈大家的努力白費，舞台就必須被拆除。

最後在舞台被拆除前，濱崎步選擇在空無一人的場館內，全程錄影同樣進行演唱會演出，並表示將在「適當的時間」公開讓無法到場的粉絲觀看。



