濱崎步面對1.4萬空位開唱！陸網打臉稱「彩排照」 兩派說法戰翻

濱崎步的上海演唱會引發討論。

日本天后濱崎步原定11月29日於上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，卻在前一日突然被主辦單位以「不可抗力因素」宣布取消。未料事後網路瘋傳她在空無一人的場館完整演出，然而多家陸媒今（1日）報導，指這段說法並不屬實，稱流出的照片其實是在「彩排時被偷拍」，而非真正的演出，使事件再度掀起爭議。

濱崎步親曬「空場演出」照片 14,000 空位仍感受滿滿愛

濱崎步本人在11月30日晚間於 IG 分享當晚演出畫面，只見14,000個座位空無一人，她依然與樂隊、舞者完成全套演出，她寫下：「雖然有14,000個空位，但我感受到來自世界各地歌迷的滿滿愛意，這是最難忘的演出之一。」她也強調自己會與中、日團隊共同前進，希望粉絲不必擔心。

濱崎步曬出的演唱會照片確實是全場空蕩。

偷拍者出面道歉 彩排照遭惡意渲染成「空場演唱會」

然而隨著風波越演越烈，涉事攝影工作人員賴宗隆在微博以帳號「煙火瀕海」公開致歉，承認自己身為濱崎步上海演唱會的攝影團隊成員，違規在彩排期間拍攝舞台畫面，並於11月28日上傳至個人抖音。他表示，原意並非製造謠言，但照片遭部分自媒體未經查證擅自轉載，組合成「濱崎步獨自唱完整場」的虛假敘述，引發誤會，他對演出方與天后本人造成困擾深表懊悔，承諾未來將嚴守職業操守。

陸網路論戰兩極 有人怒批造假

消息曝光後，大批中國網友痛批：「說明網路上很多事兒都不可信」、「文化交流需誠意，祖國主權不容挑釁」，但也有不少網友反駁，指出濱崎步本人已在官方IG證實空場演出為真，並親自上傳空座舞台照片，質疑陸媒刻意淡化事實：「本人都承認了，還說不實訊息？」、「取消後還彩排什麼？」、「不要欺負大家不會翻牆看IG。」雙方論戰愈演愈烈。



