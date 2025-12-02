濱崎步「上海事件」懶人包！中國否認「無人秀」遭打臉
娛樂中心／李筱舲報導
日本「平成歌姬」濱崎步原訂上月29日在上海進行巡演最終站，卻在前日遭主辦單位以一句「不可抗力因素」為由臨時取消。然而，這起事件越演越烈，已在日本、中國和台灣間掀起巨大輿論風暴。《民視新聞網》特地為讀者整理整起事件，帶你快速掌握這場爭議的完整脈絡。
濱崎步近日於上海的演出被迫取消，但本人並未退縮。（圖／翻攝自IG ＠a.you）
一、事件起因：
濱崎步原定上月29日在上海體育館舉辦演唱會。她於27日抵達上海準備開唱，但在28日突然被主辦單位通知演出取消，讓她相當錯愕。濱崎步表示，中日雙方的200名工作人員，花了5天的時間，將演出無台搭建好，卻無法進行演出，她感到非常遺憾，並在IG發文，對取消演出表達歉意，也說明自己與工作人員的辛苦與失落。
二、濱崎步做出堅定決定：
演唱會遭取消後，濱崎步仍決定在上海場館中進行表演，她獨自面對空無一人的觀眾席開唱，從首曲唱到最後安可，並將演出全程錄影記錄，表示將在「合適的時機」公開，讓無法到場的粉絲觀看。消息曝光後，讓全球粉絲深受感動，演員黃秋生更轉發照片大讚濱崎步是「真正的藝術家」。
濱崎步（中）在IG上發文表示自己和中日工作人員們一起奮鬥，並不孤單。（圖／翻攝自IG ＠a.you）
三、濱崎步親自證實：
濱崎步的「無人演唱會」消息一出，讓台灣多家媒體報導，而濱崎步本人也在IG上轉發多篇新聞，寫下：「正如這篇文章所寫的，在昨天被要求取消演出後，我們在沒有觀眾的狀態下，從第一首到安可完整走完所有演出流程，之後才離開會場。原本應該能見到的那一萬四千名粉絲們，為了你們，所有演出者與工作人員都以百分之百的全力、帶著和正式演出毫無差別的心意，完成了整個舞台。」。
四、中國官媒《澎湃》於12月1日否認傳言：
據中央社報導，中國官媒《澎湃新聞》昨（1）晚突然以「所謂濱崎步『一個人的演唱會』信息不實」為題發布消息，內文指出一名攝影團隊人員在彩排期間偷拍了藝人在舞台的照片，還上傳到自己的抖音帳號，才會傳出不實謠言，並公開攝影團隊人員的「致歉聲明」。消息一出，瞬間引爆全網和濱崎步粉絲的憤怒。
濱崎步在IG上放出多張上海「空人演唱會」演出的照片，讓粉絲大讚敬業態度。（圖／翻攝自IG ＠a.you）
五、中國官媒說法濱崎步粉絲不買單：
中國官媒的報導，徹底點燃粉絲和網友的怒火，在社群留言表示：「濱崎步姐本人都證實了還釋出演唱會照片，他們就想說大部分人民無法翻牆看IG，所以才可以這樣亂扯。」、「china TA 氣炸了，只能說惹了不該惹的人」、「騙自己人，因為大部分中國人不見得會看到她本人的限動」、「中共這一次輸到亂七八糟欸」。
六、明年「澳門站」是否照常演出？引關注：
經過這次上海場的風波後，外界也擔心明年濱崎步於1月10日在澳門站的演出是否能如期舉辦，讓粉絲憂「上海事件」會不會再度重演。
濱崎步於明年的「澳門站」演出是否能順利，引發外界和粉絲們關注。（圖／翻攝自IG ＠a.you）
七、事件總結，濱崎步「上海事件」為何越演越烈？
1、天后性格堅定果敢，「音樂比政治更真切！」面對1萬4000個空座，她依然完整獻唱，展現了流行音樂史上罕見的霸氣姿態。
2、中國官方的回應未獲粉絲認同，反而引發更多爭議；否認越多，反彈聲量也越大。
3、兩岸三地粉絲力挺濱崎步，展現「日本＋台灣＋部分中國粉絲」TA的團結。
這次的「上海事件」也罕見團結了中、日、台的濱崎步粉絲。（圖／翻攝自IG ＠a.you）
原文出處：懶人包／濱崎步「上海事件」越演越烈！中媒否認「一人演唱會」遭天后發文打臉
