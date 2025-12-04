濱崎步「上海0人開唱」前淚崩 隨行美容師打臉中媒

濱崎步隨行專屬美容師高橋Mika透過限動還原現場狀況，證實濱崎步在無觀眾情況下唱完整場演出。（翻攝網路）

濱崎步上個月29日的上海演唱會因為中日關係緊張遭臨陣取消，但她仍在沒觀眾的狀況完成演唱會演出。隨後中國大陸媒體報導那是假消息，結果被濱崎步的隨行專屬美容師高橋Mika發限動打臉了。

高橋Mika發文：「即使是無觀眾的情況下，也讓她（濱崎步）站上舞台演出。ayu（濱崎步的暱稱）在大家面前低頭致意後踏上舞台。最懊悔、最不甘心的，其實是她本人……」

「在開場時、升上升降台之前，她靜靜流下眼淚的模樣，讓所有工作人員當場都差點忍不住哭出來· · ·但大家強忍著眼淚，把她送上舞台，將這一天為止所準備的一切毫不保留地發揮出來，直到最後安可，都完成了一場最棒的演出！」高橋Mika形容。

最後高橋Mika感嘆：「真的真的……好希望能讓 TA、所有粉絲親眼看到這場演唱會！滿滿是ayu對TA（濱崎步粉絲的暱稱）的愛的這場演出，真的很希望能讓大家親眼見證……」最後附上悲傷大哭的表情符號。

先前陸媒報導，有自封是攝影師的人發表聲明，宣稱自己發的圖文「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」是不實訊息，然後「濱崎步獨自在空無一人的現場唱完了整場演唱會」是虛假內容；不過濱崎步所屬公司的會長松浦勝人也已還原當天現場狀況。

松浦勝人寫道：「在上海公演的前一晚，一切都在無聲無息中崩塌了。就像是在殺雞儆猴一樣，令人感到害怕——某處流露出的這句話，至今仍留在我心中。」「看著大人們一步步被逼到絕境的光景，沉重到光是觸碰就會顫抖。那幾天，彷彿是在電影之中徘徊。」最後還加上了「＃濱崎步 ＃上海 ＃創傷」的標籤。

