濱崎步「人在中國」沒在怕！網笑：福岡妹子惹步起

日本天后濱崎步原定11月29日在上海開唱，卻在最後一刻因「不可抗力」因素被迫取消，但她之後仍選擇在沒有觀眾的情況下，依照原排程完成整場演出，並錄影回饋粉絲，其敬業舉動在全球粉絲間掀起熱議。她事後轉發多家台灣媒體的報導，被視為在向中國隔空反擊。她此舉被網友大力稱讚「支持福岡太妹」、「誰不惹，去惹福岡辣妹」。





濱崎步於昨（11月30日）晚間，在社群平台公開多張高清上海舞台照。（圖／翻攝自IG@a.you）

濱崎步在演唱會前一天被無預警以「不可抗力因素」取消，她第一時間先是發文表示，對買票的觀眾及工作人員感到抱歉，並直言「我依然堅信，娛樂應該成為連結人與人的橋樑，而我願成為搭建這座橋樑的人」。實際上，她當下並未離開、反而依照原本流程進場，並穿上華麗服飾對著空氣「完整唱一遍」，再把整個過程錄下，預計之後公開給粉絲當作回饋。她於11月30日發文感性表示，「雖然有14,000個空位，但我感受到來自世界各地TA的滿滿愛意，這對我來說是最難忘的演出之一。我感謝200位中國和日本的工作人員、樂隊成員、舞者讓這個舞台得以實現。發自內心的感謝...」，短短幾句文字，加上象徵性的空場舞台照片，再次證明濱崎步身為天后的專業態度。





網友大讚巨星濱崎步的回擊。（圖／翻攝自 Threads）



濱崎步粉絲就幫忙整理出時間線，並逐一比對她的IG，發現她轉發台灣媒體報導時「人還在中國境內」，她返日後才與粉絲們報平安。她不僅「封鎖微博」，也在IG限動轉發台灣媒體的報導，不禁引發外界猜測她對此事強烈不滿到不行，而且她都用幾乎都是繁體中文；對此，Threads上網友驚訝表示，「現在才知步姊這麼猛！」、「福岡妹子不是好惹的」、「福岡太妹，超好笑」、「這次要整藝人，踢到女王了」、「惹步起」。





