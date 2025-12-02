濱崎步「一人演唱會」陸攝影師駁「彩排外流」反挨轟

上海一名賴姓男子，自稱錄下濱崎步上海演唱會彩排畫面放上網路，輾轉被傳成是「一人演唱會」，但網友與粉絲寧可相信濱崎步，也不信這名賴姓攝影的所謂「真相」。

日本歌手濱崎步在上海的「一人演唱會」，引發外界熱議。昨（1）日一名自稱是「陸方攝影」的賴姓男子發表聲明指出，濱崎步的「一人演唱會」，其實是他錄下來的「彩排畫面」，對於畫面外流，他很自責。但是，大陸網友卻寧可相信濱崎步，並認為賴姓男子的說法，根本沒人會相信。（葉柏毅報導）

日本首相高市早苗的「台灣有事論」造成中日關係緊張，多場雙邊活動停辦。其中，濱崎步原訂11月29日在上海舉辦的演唱會，竟然被中方在28日突然以「不可抗力因素」臨時取消。但濱崎步表示，她已錄下「零觀眾」演唱會，並且在IG上發出多張照片，寫下「雖然有1萬4千個空位，但感受到來自世界各地歌迷的滿滿愛意，這是我最難忘的演出之一。」

正當不少網友與濱崎步的粉絲，都大讚濱崎步此舉相當「霸氣」之際，沒想到12月1日晚間，大陸「澎湃新聞」報導指「濱崎步一個人的演唱會訊息不實」，並放上一張道歉聲明，內容是一名賴姓攝影工作人員，稱自己偷拍了濱崎步的彩排畫面，並且上傳到抖音帳號，引發了自媒體轉載，結果輾轉就變成了「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會」的虛假消息。

不過這名賴姓男子的所謂「澄清」，大陸網友並不買帳。濱崎步本人已經在官方IG上證實，完成了無人演唱會，並且已將完整演出錄下來，會選擇適當時機公開，以彌補粉絲。許多網友寧可選擇相信濱崎步，並且稱賴姓男子是臨時被推出來混淆視聽的，他的說法根本是「造謠式闢謠」。