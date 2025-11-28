濱崎步、和田薰等多名日本藝人 臨時取消中國演出

（中央社記者張淑伶上海28日電）今天有多名日本藝人在中國的演出臨時取消，包括歌手濱崎步演唱會、作曲家和田薰的動漫交響音樂會、創作歌手natori以及樂團chilldspot、SID的演出，理由都是「不可抗力因素」。

由中方承辦演唱會公司今天發出的公告顯示，原定29日在上海東方體育中心舉辦的「濱崎步2025亞洲巡迴演唱會--上海站」，因不可抗力因素取消，已經啟動退票機制。

濱崎步今天在Instagram宣布，原定明天舉行的上海演唱會將取消。她表示，已經完成舞台搭建，但今天上午突然接到中止演出要求，更遺憾的是無法對從世界各地聚集而來的粉絲親自當面道歉，感到十分遺憾。

濱崎步已經抵達上海，其個人的微博27日傍晚近6時發文表示，今年的巡演始於香港，為了悼念香港的火災事故，要求來上海看演唱會的歌迷盡量不要穿紅色的衣服，演出也會取消舞台上的火焰效果。

另外，上海東方藝術中心今天發布，接獲主辦方的通知，原定於30日晚間在上海東方藝術中心舉行的「和田薰x犬夜叉30週年的音樂世界 原版動漫交響音樂會」，因不可抗力遺憾取消。

這場動漫交響音樂會原定28日在北京的演出，已於26日宣布取消，當時一些網友就希望盡快通知上海站是否還能如常舉行，但是主辦方遲至今天才宣布，期間似是仍在斡旋。

此外，創作歌手natori原定今天在上海的演出，以及來自東京的三人樂團chilldspot、視覺系樂團SID原定12月在中國的巡演都取消。

一些網友在微博相關新聞的留言區表示，「我的機票損失、酒店損失誰負責？」還有人問：「為啥四川的足球比賽可以踢？」有網友則回覆：「因為文化行業好欺負呀～亞足聯得罪得起嗎？」

亞冠精英聯賽東亞區25日晚在成都比賽，成都蓉城在主場迎戰廣島三箭，雙方1比1平手。

隨著中國與日本外交關係緊張，日本音樂人在中國城市的多場演出上週突然遭到取消，還未上映的日本電影也撤檔。對於這種狀況會維持多久，中國外交部發言人毛寧25日在例行記者會上並未回答明確時間，僅稱日中關係惡化是日本首相高市早苗的言論「影響交流氛圍」，應當「立即糾正錯誤言行」，停止製造事端。（編輯：楊昇儒）1141128