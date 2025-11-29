濱崎步、大槻真希遭逼退！日網氣炸 矢板明夫揭中國背後目的

日本流行天后濱崎步。取自濱崎步IG



日本流行天后濱崎步原定今（29）日在中國上海開唱，演唱前夕卻臨時喊卡。濱崎步本人於IG限動發文表示「我們收到取消演出的要求。」而日本遊戲公司萬代南夢宮28日在上海展開「遊戲嘉年華2025」活動，歌手大槻真希演唱歌曲時，突然燈光與螢幕全暗，歌曲也被中斷，工作人員匆匆上前將她拉下台，她的表情難掩錯愕。日本藝人在中國的演出相繼被逼退，日網炸鍋，怒轟中國根本「流氓行為」。

濱崎步突宣布上海演唱會取消。取自當事人社群平台

日本媒體人矢板明夫指出，中方這個時候突然刁難日本藝人的演出，背後主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫首相高市早苗收回涉及台灣的言論。但這種不分青紅皂白的強制手段、顯示中國政府對藝術和人權的不尊重。使藝人、主辦方、和粉絲都蒙受了重大的損失。

廣告 廣告

矢板明夫表示，在社群媒體上，廣大日本網友都強烈譴責中國政府的做法。同時也認為，日本政府堅決不能屈服於這種流氓行為，支持高市早苗首相堅決不撤回發言。

28日濱崎步上海演唱會突遭取消的新聞發布後，日本雅虎相關新聞下就有讀者留言「我從沒想過政治壓力會波及到這種地方」、「看來這件事的影響已經波及各個領域，但我希望高市早苗首相能繼續維持現狀，不要收回她的聲明」。28日晚間大槻真希唱到一半被拉下台，日網痛批「這完全是一種恐嚇行為」。

2025年11月28日，日本歌手大槻真希在上海「萬代南夢宮」遊戲嘉年華演唱時突遭中斷，她表情錯愕。翻攝X平台

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了