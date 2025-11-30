濱崎步「對1萬4000席空席唱整場」 天后孤獨開唱真相曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕亞洲天后濱崎步原定昨(29)在上海舉辦演唱會，開唱前卻遭遇「不可抗力」突發事件，主辦單位臨時喊卡，讓大批粉絲震驚不已，只是比粉絲更心碎的是天后本人；她稍早親自轉發台灣媒體報導截圖，以沉重又堅定的口吻還原當天真相。

濱崎步寫道：「正如文章所述，在昨天收到取消演出的請求後，我們依然在沒有觀眾的情況下，完成了從第一首歌到安可曲的整個表演。」她更透露，所有舞者、樂團與工作人員仍以最真誠、最熱情的狀態全力投入，就像台下真的坐著那原本應該到場的1萬4000名觀眾。

廣告 廣告

網友看到這段話，直接破防：「濱崎步太專業了吧…天后骨子裡的職業精神不是講假的」、「14,000個座位變14,000個想念」、「唱給沒人聽，都唱到這種程度，太敬佩了」，也有網友直呼：「如果有錄影，拜託發行成特別場，我肯定買爆」。

演出臨時取消，讓眾多濱崎步粉絲急忙到場卻只能撲空，網上哀號一片，另外得知天后在空無一人的場館裡「孤獨開唱」後，網友更是五味雜陳，有人心疼的說：「她一定邊唱邊忍住情緒吧。」也有人難過表示：「那個空場的迴音，一定比任何舞台都刺耳。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

濱崎步上海開唱臨時被取消！「仍獨自登台唱完」空蕩畫面流出

邱澤「世紀婚禮」娶許瑋甯 五星級奢華菜單曝光「成本飆破300萬」

病情惡化？袁惟仁傳送醫急救 前妻陸元琪12字發聲

李靚蕾回來了！王力宏前妻變這樣 踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

