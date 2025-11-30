濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲

濱崎步對1.4萬空席演唱，釣出本尊揭真相。（圖／大步整合行銷提供）

日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。

濱崎步29日在社群曬出新聞截圖，表示正如報導所說，「我們昨（28）日收到終止的要求後，在會場以無觀眾的狀態從第一首唱到Encore，然後離開了會場」，並坦言原本將面對1.4萬名TA（濱崎步粉絲名），包含她在內的所有表演者、工作人員都全力投入，「懷著與正式演出毫無差別的心情，奉獻了最精彩的表演」。

而根據該篇報導，濱崎步在無觀眾的情境下演出，且從頭到尾演繹完整歌單，「想像大家都在一樣，給粉絲一個交代」，至於演出的錄像，濱崎步將在適當時機釋出，引來粉絲熱烈回應。

此外，濱崎步29日也在IG社群分別以日文和英文連續發佈2則貼文，她表示，「我正與公司裡的人、中國員工、日本大家庭一起前進，一起度過這段旅程。 請不要擔心我。找到積極的東西，無論多小，都能豐富你的靈魂，保護自己。我仍然強烈認為，娛樂應該是一座連接人們的橋樑，而我想站在創造那座橋樑的一方」。

