濱崎步「無人演唱會」現場照曝光！面對14000空位孤獨開唱：史上最難忘

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中國不滿，後者則是在要求日方道歉、收回相關言論未果後，祭出一連串施壓舉措，其中日本天后濱崎步（浜崎あゆみ）本該於11月29日在上海登場的巡迴演唱最終站也因「不可抗力因素」被迫取消；時隔2日，濱崎步則透過社群平台公開14000個空位的演唱會現場畫面，向舞者團隊致意的同時，坦言這絕對是史上最難忘的一場表演。

濱崎步在演唱會結束後也向中、日工作人員致謝。（取自濱崎步臉書）

濱崎步11月30日深夜無預警曬出大量「演唱會畫面」，以英文寫下心境坦言，雖然全場空位多達14000個，但仍感受到全球歌迷的愛意，濱崎步在向幫忙完成演出的200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者致意的同時，笑稱這絕對會是史上最難忘的演出之一。

演唱會突遭取消，濱崎步仍敬業登台。（取自濱崎步臉書）

值得一提的是，在場唱會開始前，濱崎步也數次透過社群平台發聲，坦言對於不可抗力因素的無奈，並重申自己對演藝事業的態度不變，堅信娛樂應該是連接人與人之間的橋梁，濱崎步更強調，希望自己成為那個搭建橋樑的人。

濱崎步面對14000個空位，仍登台敬業完成演唱會的消息受到全球關注，香港影帝黃秋生更是透過臉書轉發網傳照片，大讚濱崎步是「一位真正的藝術家（a real artist）」。

中日關係因高市早苗「台灣有事」發言而持續緊繃，面對日本親中派代表人物之一、立憲民主黨（立民黨）代表野田佳彥26日的再度質詢，高市早苗強調，存立危機事態的認定，必須依據實際發生的具體情況，由政府掌握所有資訊後「綜合判斷」，重申立場未變的同時，直言日本對中國仍保持「建設性且開放」的對話態度。

