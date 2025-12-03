濱崎步「無人演唱會」讓中國臉上無光？ 上海主題咖啡廳照片全被清空

娛樂中心／綜合報導

咖啡館本來有許多有關濱崎步的主題布置，但如今都被清空。（圖／翻攝自X）

中日關係持續緊繃，多位藝人在中國的演出也受到影響，尤其是日本歌手濱崎步上海演唱會被臨時喊卡，引起軒然大波，如今，更傳出位於上海的濱崎步主題咖啡廳也被盯上，大量照片遭到撤除。

濱崎步上海演唱會取消後，後續發聲證實對著無人的空館演唱且全程錄影，未來將會釋出影片送給粉絲，不過中國官媒卻堅稱外流照片是彩排遭到偷拍，還有自稱是濱崎步演唱會的攝影團隊人員出面道歉，表示是自己違規偷拍，但卻引來小粉紅反彈「欺負國人大部分上不了IG是吧，IG上歌手本人的帳號都證實了」、「精神勝利到了這個地步嗎」。

除了演唱會之外，有網友在社群平台指出，濱崎步最終場的澳門演唱會恐怕也會面臨取消命運，直指有中國網友透露，一間以濱崎步為主題布置的咖啡廳，在11月28日受到警方關切，隨後便在12月2日將餐廳內有關於濱崎步的影片、照片全都撤下，不過具體原因仍不得而知，消息曝光也引起網友感嘆，「太慘了吧…現在連喜歡偶像的自由都沒有了」。

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，網友不斷敲碗希望天后快來台灣。（圖／翻攝自濱崎步IG）

