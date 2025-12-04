濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相

濱崎步上海演唱會遭取消後仍堅持對著空位開唱，卻遭中國官方聯手抹黑「只是彩排」。（翻攝自濱崎步IG）

日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。

高橋美香透露，當天舞台已搭建完成，面對台下1.4萬個空座位沒有觀眾，濱崎步在所有成員面前低頭請求「請讓我們演出」，然後才站上舞台。她特別提到，在開場升降機升起之前，濱崎步是「靜靜地流下眼淚」的，這一幕讓所有工作人員都強忍著淚水將她送上台。

高橋美香強調，所有工作人員齊心協力，「直到最後的安可曲為止，都是最棒的現場表演！」、「最不服氣的應該是她本人！」她表達了強烈願望，希望歌迷和粉絲們都能看到這場充滿濱崎步對粉絲愛的Live。

濱崎步的恩師兼愛貝克思會長松浦勝人也曾發文澄清內幕，直言整個事件「簡直像是殺雞儆猴般令人恐懼」。而濱崎步本人近日也在社群上霸氣宣示：「I keep moving forward, because I am ayu.」（我會一直前進，因為我是步），堅定態度再度引發討論。





