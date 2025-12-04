濱崎步「無人演唱會」遭疑假消息 御用美容師反駁：最棒的現場表演

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本歌手濱崎步日前收到取消29日上海演唱會的要求，舞台也必須被拆除，但她不放棄演出，30日也釋出「無人演唱會」照片，卻被中國媒體紛紛指為「假消息」。對此，她的御用美容師高橋美香也看不下去，證實那天就是在沒有觀眾的情況下演出，而非彩排。

儘管被中方以「不可抗力因素」臨時取消演唱會，濱崎步仍敬業完成「無人演唱會」，圈粉無數，沒想到中國媒體「澎湃新聞」卻報導「濱崎步一個人的演唱會訊息不實」，並放上一張道歉聲明，指出一名賴姓攝影工作人員，稱自己在濱崎步彩排期間，偷拍藝人在舞台上的照片，並上傳到抖音帳號，引來自媒體轉載，杜撰成「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會等虛假敘述」，隨後其他中國媒體也跟進報導稱「演唱會訊息不實」。

廣告 廣告

不過，面對中方質疑，高橋美香則發文反駁，表示演出並非彩排，透露即使沒有觀眾，濱崎步也在所有成員面前低頭請求「請讓我們演出」，然後站上舞台，認為最不服氣的應該是濱崎步本人。

高橋美香也提到，在開場時，升降機升起之前，濱崎步靜靜地流下眼淚，這一幕讓所有工作人員都想著「我們不能在這裡哭...」，大家都忍著淚將她送上台，團結一致地完成為這一天準備的所有內容，直到最後的安可曲為止，都是最棒的現場表演，「真的，真的很想讓TA(歌迷)和所有粉絲們看到這場Live！這場充滿ayu對TA的愛的Live，真的很想讓大家看到」。

原始連結







更多華視新聞報導

濱崎步上海「無人演唱會」被讚爆 中媒竟稱「假的」：攝影師偷拍彩排

濱崎步上海演唱會被取消！ 「對空席獨唱」粉絲不捨

演唱會喊卡餘波盪漾！ 濱崎步上海應援咖啡廳突撤光

