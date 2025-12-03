濱崎步「無人空唱」延燒！女星狠嗆節目瞎講：敢信口開河就是名嘴

娛樂中心／綜合報導

日本天后濱崎步原訂於11月29 日在上海開唱，然而主辦單位宣布「不可抗力」突遭取消，他人霸氣對著1萬多張空座位演唱，瞬間掀起中、日、台三地歌迷激烈論戰。外界對濱崎步是否「空唱」說法各自解讀，相關討論從演唱會圈一路燒到節目論壇，甚至延伸出不少誤導性觀點。對此，「蠻牛太太」女星蔡湘宜日前在臉書公開點名，直言看到某節目來賓對「彩排」的定義「離譜到讓她嚇傻」。

蔡湘宜在社群貼文以「嚇屎寶寶了！」為題發文，回憶當下內容，在電視上看到某談話節目討論濱崎步的爭議時，一名來賓語氣十分篤定，甚至帶著嘲諷意味，斬釘截鐵地說：「我從來沒看過有人彩排會穿正式演出服！萬一排戲時把服裝勾破了，隔天怎麼辦？」當聽到這段話讓她瞬間愣住。

「蠻牛太太」蔡湘宜對於名嘴定義「彩排」流程讓他相當驚嚇。（圖／翻攝自蔡湘宜臉書）

身為戲劇本科出身的蔡湘宜立刻覺得不對勁，笑稱自己「嚇到立刻爬起來查教育部的解釋」，深怕多年專業被自己誤導。貼文中寫道：「幸好！我以前學的並沒有全部還給老師。」並語帶無奈地感嘆節目的名嘴們：「現在會演的人是英雄，但敢胡扯的就能當名嘴。欽佩！欽佩！」

她也引用教育部《國語辭典簡編本》的內容說明：「彩排」指的是演出前最後一次排演，使用的服裝、道具均與正式舞台一致。明確推翻對「正式服裝不會用於彩排」的說法，讓不少戲劇圈與活動圈工作者紛紛轉分享，表示「被說出內行話」。也引起網友熱烈回應留言力挺：「劇場人都知道彩排就是全套來」、「服裝破掉就是處理，不會為了怕破就不排」、「這年代確實太多名嘴把自信當專業」。也有人更不客氣直喊：「不了解彩排流程就敢上節目瞎講」。

