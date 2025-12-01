濱崎步「瘋轉台媒、唯獨封鎖微博」！9萬人讚爆 台網洗版挺：歡迎來台灣

娛樂中心／施郁韻報導

日本天后濱崎步11月29日在上海的巡迴演唱最終站臨時被取消，原因稱「不可抗力因素」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

由於中日關係緊張，多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，日本天后濱崎步11月29日在上海的巡迴演唱最終站在28日臨時宣布取消，原因稱「不可抗力因素」，台下1萬4000個空座，她仍唱完整場且全程錄製。這幾天濱崎步在IG轉發「繁體中文報導」，在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，臉書發文超過9萬人按讚，台灣網友留言直呼「歡迎來高雄」。

濱崎步11月30日晚間在社群平台分享演出的畫面，以英文表達感性心情：「雖然有1萬4000個空位，但感受到來自世界各地歌迷的滿滿愛意，對我來說是最難忘的演出之一。我感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家…」。

照片中，可見到現場座位空蕩蕩，沒有任何一名觀眾，濱崎步臉上仍掛著專業笑容，表演出高水準的內容。

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

這幾天濱崎步在IG限時動態中，瘋狂轉發分享「繁體中文媒體報導」，臉書寫下的心聲也超過9萬人按讚、逾5000次分享，唯獨微博未發文，不少香港人留言道歉，台灣網友紛紛湧入留言：「Sending lots of love from Taiwan（來自台灣的滿滿愛意）」、「Please come to Taiwan, Love from Taiwan（拜託妳來台灣開演唱會，台灣愛妳）」、「Welcome to Kaohsiung（歡迎來高雄）」、「TAIWAN ，we're wating for you（來台灣！我們都在等妳）」

對此，高雄市長陳其邁1日表示，演唱會、藝術文化不應該受到政治干預；中方用這種粗暴的方式，是非常不可取的。他個人很喜歡濱崎步，歡迎她來高雄。

