濱崎步「福岡太妹」硬槓 恩師揭殺雞儆猴顫抖內幕

濱崎步被取消演唱後的種種行徑被形容是福岡太妹，恩師也發言了。（翻攝網路）

濱崎步原訂 11 月 29 日在上海開唱，卻在前一晚臨時遭通知取消；她的恩師、avex會長松浦勝人揭露整起事件的創傷真相，指出舞台已耗時5天搭建完成、近 200 名中日工作人員全數到位，但「就在前一晚，一切在無聲的情況下崩塌」。

松浦勝人形容當時的氛圍「像殺雞儆猴一樣可怕」，所有人被逼到角落，「只要一碰觸就令人顫抖」、「簡直像是活在電影裡般不真實」，並強調停演指令是「最後一刻才下達」，根本沒有提前公布的可能。此外，濱崎步得知取消後，仍選擇站上舞台，對著14,000個空座位唱完整場並全程錄影，並於社群感謝全球粉絲與工作團隊。此舉讓輿論焦點快速轉向她的態度與立場。

不少網友注意到，濱崎步人在中國大陸境內時，仍不斷轉發台灣媒體揭露事件真相的報導，被視為相當強硬的反擊。網路上立即掀起熱議，甚至出現「福岡太妹」綽號，以她強悍、毫不退縮的姿態形容此次表現。

許多粉絲力挺「福岡太妹沒在怕」「以為臨時取消就夠打濱崎步的臉」；也有人回顧過往無論遇到地震、摔落舞台甚至骨折她都照常開唱，認為堅持完整這場空場演出，更展現出骨氣與職人精神。然而，也有粉絲替濱崎步未來在澳門的演出感到擔憂，認為此舉可能讓後續安排更加充滿變數。

