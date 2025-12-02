濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！

▲濱崎步上海演唱會在開演前被取消，即使台下沒有觀眾她依然全力完成演出。（圖／濱崎步IG ＠a.you）

[NOWnews今日新聞] 中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被無預警取消，但濱崎步對著上萬個空位仍完整唱完全場，畫面震撼全世界。對此，有外媒直言「上海這事鬧大了！」

濱崎步原定於11月29日在上海舉行的演唱會，在開場前夕突然被主辦方緊急叫停，數百名工作人員連日來的舞台搭建、燈光布景等準備工作一夕付諸東流，原定的1萬4000名觀眾也撲了空。然而，濱崎步在演唱會取消後，做出的舉動卻在海內外引發巨大迴響。

在接到中止要求後，濱崎步並未立刻離開。她帶著對觀眾的歉意，與所有演出者、工作人員在沒有觀眾的空場地上，從第一首歌完整表演至安可曲結束。

法國國際廣播電台刊文報導指出，濱崎步對著空位演唱的影片、圖片，近日不斷在網路上出現，贏得一致的好評，許多人被她的契約精神感動，還有網友表示，以前根本不知道濱崎步是誰，「那一刻，她成了我的偶像，不是因為她的歌，不是因為她唱功多強，也不是因為她長得多甜美，而是因為她用優雅給了荒唐一記響亮的耳光。」

報導指出，濱崎步「無人演唱會」贏得一致好評，在全世界都看到的時候，中國媒體後續突然發出一篇「自稱工作人員」的致歉聲明來「闢謠」，聲稱濱崎步一個人的演唱會是他發出的不實訊息，是彩排期間的偷拍畫面，還稱「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會等敘述，對主辦方及演出造成困擾，深感懊悔。」

不過這個「自稱工作人員」的聲明隨即被網友嘲諷，直指官方「自欺欺人」、「洗地到這個地步」。報導指，濱崎步本人早就附圖發文，並稱在接到中止的要求之後，就在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌演出到安可曲後，才離開會場，「所有演出者、工作人員，都已與正式公演毫無差別、傾盡全力的心情，完成了這場演出。」

其實這並非近期唯一一起日本藝人演出受阻事件。就在11月28日，歌手大槻真希在「上海萬代嘉年華」演唱演唱動畫《航海王》（ONE PIECE）主題曲歌曲時，也遭遇演唱進行到一半被直接中斷的狀況。

不過上海、北京、杭州，廣州、深圳等城市多場日本藝人最近的演出遭遇「臨時取消」，另外兩名日本歌手在廣州和北京的演唱會卻順利舉行，這也引發質疑「上海是否過度執行了抵制日本的任務？」還有網友認為，「這神操作，等於在全世界面前把上海形象再一次搞垮。」

有分析認為，大上海華麗發達，其實當局控制得最嚴密。上海官員其實「很左」，像在前年上海慶祝萬聖節，就引上海大批警力打壓，引起外界驚訝。

報導也提到，中國官媒《環球時報》前總編胡錫進認為，日本歌手演出被強行取消「坐過頭」，從外地趕到上海的觀眾撲空，「中方損失可能超過日方」。此外，大槻真希被帶離舞台不僅是對演員個人的不尊重，「這樣做很容易給外界攻擊我們的對日制裁提供口實。」

