濱崎步「空席開唱」遭中國否認？御用美容師還原真相打臉 親曝鼻酸內幕
日本天后濱崎步原訂上月29日在上海開唱，卻在前一日遭中國取消。儘管如此，濱崎步仍選擇如期站上舞台，完成一場「全場無觀眾」的演出，震撼各界。只是沒想到，中國竟企圖將這場無人演唱會掩飾成「假消息」，找來一名自稱是演唱會的工作人員，宣稱其實只是彩排，對此，濱崎步的御用美容師透過社群發聲，強調他們釋出的畫面絕非彩排！
濱崎步事件持續延燒，「全場無觀眾」這段前所未見的畫面曝光後，在國際引爆討論，被視為她對不合理處置的無聲反擊。另一方面，中國則急忙否認「空席演唱會」存在，更找來一名自稱工作人員的男子寫道歉信，指網傳濱崎步在空無一人場館裡演出的畫面只是「彩排」，此舉不但沒人相信，更讓輿論再度升溫。
就在中國試圖「滅火」之際，濱崎步的御用美容師高橋美香近日在社群發文，強調「確實舉辦了一場無人演唱會」，更描述當天真實情況。她透露，雖然觀眾席空無一人，但濱崎步仍向全體工作人員深深鞠躬，請求讓她完成這場演出。高橋寫道：「開場升降機升起的瞬間，她（濱崎步）靜靜地流下眼淚，這一幕讓所有工作人員都想著『我們不能在這裡哭』，大家都忍著淚水將她送上台，團結一致完成了為這一天準備的所有內容，直到最後的安可曲為止，都是最棒的現場表演！」
美容師的證詞迅速在網路瘋傳，數位創作者小原惠文特地將全文翻譯成中文分享，反紫光奇遊團的成員許美華也轉發該文，認為中國亂扯濱崎步團隊說謊這件事，不只立刻被打臉，而且很快就被揭穿，如此粗糙的操作手法令人傻眼，許美華表示：「這場無觀眾演唱會的全程錄影愈來愈讓人期待了，到時候，中國又要被笑很久，我很想看中國到時候會怎麼回應！」更喊話「我要看到血流成河」！
