濱崎步「0人演唱會」是假的？御用美容師怒打臉 揭痛心一幕

濱崎步堅持在沒有觀眾的舞台完成全場表演。（圖／濱崎步臉書）





日本天后濱崎步原定上月29日上海演唱會遭臨時取消，但她堅持站上舞台，對著全場1.4萬張空座位完成所有表演，引發國際熱議。不料中國媒體竟指控是「假消息」，引發濱崎步的御用美容師不滿，強調演出畫面絕非彩排。

中國媒體在濱崎步的「無人演唱會」掀起討論後，紛紛聲稱演出畫面是彩排，中媒更引用自稱演唱會工作人員的道歉信，大力宣傳「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」是假消息。不過這說法立刻遭到外界質疑。

濱崎步御用美容師高橋美香氣憤發文，表示濱崎步當時向所有成員低頭請求「請讓我們演出」；升降機升起時還默默流下淚水，這一幕讓所有工作人員想著「我們不能在這裡哭」，大家一起完成了直到安可曲的所有表演，真的很想讓所有粉絲們都能看到這場Live！這場充滿ayu對歌迷的愛的Live，真的很想讓大家看到」。

廣告 廣告

網友翻出濱崎步的彩排照與演出照，強調無人演唱會的表演絕對不是彩排。（圖／濱崎步臉書）

網友翻出濱崎步的彩排照與演出照，強調無人演唱會的表演絕對不是彩排。（圖／濱崎步臉書）

高橋美香強調，「最不服氣的應該是濱崎步本人。」經臉書粉專「小原惠文」將文章翻成中文分享後，立刻掀起網友熱議，有網友直言，「請搞清楚『彩排』和『正式演出』的差別，我從未見過有歌手會在彩排時噴彩帶片的耶」、「AYU本人都發文了，大家會相信這個攝影師還是AYU本人呢？」

濱崎步11月30日在IG發文，「雖然1萬4千個座位空著，卻感受到來自世界各地歌迷的喜愛，這是我最難忘的表演之一感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家」。



【更多東森娛樂報導】

●知名漫畫家心臟驟停緊急送醫 家屬悲痛證實：變植物人

●男星爆撿屍醜聞！再遭控破壞家庭：帶我老公花天酒地

●硬拗？陸媒稱濱崎步無人演唱會「是假的」 彩排被偷拍

