濱崎步「0觀眾開唱」！小粉紅「罕見團結」批政治干擾
娛樂中心／于士宸報導
中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期開始大規模抵制。日本天后濱崎步原定昨日（29）在上海開唱，舞台都已搭建完成，卻在前一天臨時接獲主辦方通知，以「不可抗因素」為由宣布演唱會取消。消息傳出後，大批中國歌迷難掩憤怒，湧入濱崎步的 IG 貼文底下留言，痛批政府疑似因政治關係，無故找理由取消演唱會，強調官方立場並不代表所有民眾的想法。甚至還有粉絲心疼濱崎步受影響，向她道歉並喊話：「我們不能被政治左右！」。
濱崎步在IG證實原訂29日的上海演唱會被取消。（圖／翻攝自IG@a.you）
雖演唱會被取消，但濱崎步仍敬業的在舞台上完成錄製，將在未來播放給無法到場的粉絲觀看。（圖／翻攝自小紅書）
日本平成時代最具代表性的「辣妹天后」濱崎步近期正忙著海外巡演，原訂29日要在上海開唱，卻在演出前夕臨時「被取消」，讓上萬名粉絲感到錯愕又失望。而濱崎步也在知情後第一時間發出長文，向1.4萬名買票觀眾致歉，坦言團隊是「接到要求取消的通知」，無奈語氣表露無遺，並強調對所有工作人員與歌迷深感抱歉。不僅如此，寵粉的濱崎步更堅持在「0觀眾」的情況下錄製原定演出，承諾日後將回饋給粉絲。貼文曝光後，不少中國粉絲接連到濱崎步的貼文底下用簡體字無奈寫下留言，「作為中國人，我們也表示非常憤怒，但是沒有辦法，一切都是政府說了算」、「作為中國粉絲的我們也很悲傷，我們不能被政治影響」、「幹嘛要扯到政治因素？真的是太不理性了吧」，期盼濱崎步能夠理解中國政府的立場不能代表所有民眾的想法。
中國粉絲強調，中國官方立場並不代表所有民眾的想法，盼濱崎步能理解。（圖／翻攝自IG ＠a.you）
不僅如此，更有粉絲直接向濱崎步道歉，直言：「只能說中國就是這樣我們作為普通人的確是沒有任何辦法，對不起」、「對不起，中國這個國家的確就是非常言而無信，政治壓倒一切，說改就改，毫無任何契約精神可言，真的給你造成了很大的困擾」、「看到被取消，在沒有契約精神的地方，讓你們幸苦了，感到很蒙羞」。
