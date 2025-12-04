濱崎步0人演唱會震撼全球！中國官媒稱「假消息」遭打臉

日本流行天后濱崎步上海演唱會臨時取消事件持續發酵。該場演唱會原定11月29日在上海舉行，舞台花費5天時間搭建完成，現場設有1.4萬個座位，卻在演出前一天遭中國主辦方粗暴取消。

事件起因於日本首相高市早苗公開表示「台灣有事即日本有事」，導致中日關係急速惡化。除濱崎步外，大槻真希、和田薰、創作歌手natori等多位日本藝人在中國的演出也全部宣布取消。

面對突如其來的取消通知，濱崎步做出令人意外的決定。她選擇留在場館內，在空蕩蕩的舞台上完成全程演出。11月30日晚間，濱崎步在社群平台分享多張空場照片，展現舞台燈光與服裝造型，並向空座鞠躬，形容這是「最難忘的演出之一」。

廣告 廣告

中國外交部發言人林劍被問及此事時，僅表示「請詢問主辦方」，態度相當冷淡。隨後，中國官媒《澎湃新聞》引述一名自稱攝影團隊成員賴宗隆的聲明，稱所有空場影像都是「彩排照」，聲稱「無人演唱會是不實訊息」。

濱崎步御用美容師高橋美香看不下去，發文還原當時情況。她透露濱崎步得知取消後，第一時間向全體團隊深深鞠躬致歉，接著懇求「請讓我們演出」。高橋美香描述，濱崎步在升降機升起前默默流下眼淚，所有工作人員都忍著淚水將她送上台。

高橋美香強調：「在沒有觀眾的場館內，團隊一致完成了所有準備內容，直到最後的安可曲為止，都是最棒的現場表演！濱崎步真的很想讓所有粉絲們看到這場充滿對歌迷愛的Live。」她直言，最不服氣的應該是濱崎步本人。

返回日本後，濱崎步立即投入FNS歌謠祭活動。12月3日，她在社群平台用英文發聲：「I keep moving forward because I am ayu（我會不斷向前邁進，因為我是濱崎步）」，展現堅定不移的專業態度。

粉絲對濱崎步的正能量反應給予高度肯定，紛紛留言「果然沒愛錯人」、「真正的歌姬氣度就是不一樣」、「成為ayu的粉絲真是太好了」。這場特殊的無人演唱會，不僅展現藝人的專業精神，也讓中國用政治暴力干預民間文藝交流的行徑曝光於國際。

更多品觀點報導

從濱崎步空場開唱談到台灣外交 何志偉：不屈服的力量最動人

濱崎步怒了！對空場唱完全程 狂轉繁體中文新聞酸中國

