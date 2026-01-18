濱崎步2個月了還在氣！突洗版PO文「1句嗆爆中共」網朝聖

娛樂中心／周希雯報導

日本流行天后濱崎步原定去年11月在中國上海開唱，卻因中日關係惡化被迫在前1天喊卡，但她沒選擇退讓、反而照常登台完成「無人演唱會」，被視為無聲的抗議，也因此遭到中國惡意報復，連壓軸場的澳門也被取消。如今時隔2個月，濱崎步今（18日）突然連發多則貼文談及此事，對於被中國仍嘴硬稱「只是彩排」，她也霸氣PO圖反擊，「看起來像嗎？」





濱崎步還在氣…上海場被取消2個月「突洗版PO文」！霸氣1句嗆爆中共

濱崎步在上海完成了無人演唱會。（圖／翻攝「a.you」IG）

無故被中國取消演出後，濱崎步曾多次公開表達不滿，昨（17日）時隔2個月再度發聲。她在IG發出多則限時動態，畫面都是當時的無人演唱會影片，霸氣喊話，「什麼是謊言、什麼是起因，或為什麼會變成這樣，我已經不想再討論，因為我不知道。我只知道我親眼所見、親身感受到的，那就是，在場的每一個人都堅持到了最後」，並反問：「這樣的開場，你真的覺得只是彩排嗎？」似乎在反擊中國當初聲稱「無人演唱會」只是彩排。

濱崎步時隔2個月再談及此事。（圖／翻攝「a.you」IG）

濱崎步時隔2個月再談及此事。（圖／翻攝「a.you」IG）





濱崎步時隔2個月再談及此事。（圖／翻攝「a.you」IG）

濱崎步時隔2個月再談及此事。（圖／翻攝「a.you」IG）

由於演唱會前幾天，香港發生造成160人身亡的宏福苑大火；濱崎步透露，即使現場沒有觀眾，她和工作人員仍心繫香港，「所以我們沒有穿紅色服裝，也取消了所有的火焰特效。」對此濱崎步一一感謝樂團、舞者、幕後人員「儘管面臨種種困難，他們依然為我們帶來了一場精彩絕倫、充滿力量的演出。即使在演出後半段令人筋疲力盡的時刻，舞者們仍然保持著同樣的熱情，向各個方向奔跑。」最後更帥氣喊話，「我不怕被誤解，我到現在還是這麼認為，這是我演藝生涯中最精彩的現場表演之一。」

濱崎步表示，這場演唱會是她演藝生涯中，最棒的演出之一。（圖／翻攝「a.you」IG）

濱崎步表示，這場演唱會是她演藝生涯中，最棒的演出之一。（圖／翻攝「a.you」IG）

濱崎步還在氣…上海場被取消2個月「突洗版PO文」！霸氣1句嗆爆中共

濱崎步霸氣言論迅速被轉傳到Threads，獲封台人一面倒力挺，「不要惹我們福岡太妹啊」、「姐，遠離中國吧」、「話說他真的超級氣，氣到現在還在氣」、「好希望她能再來台灣唱！完全不用顧忌，全力發揮，歌迷們會給超級滿的情緒價值」、「一連串的發限動，哈哈哈」、「我們的步姐還在氣」、「這真的對一個重視表演重視粉絲的藝術家來說，根本終身傷害」。

