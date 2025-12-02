濱崎步IG狂貼「繁中報導」 台粉擔心「這1事」！

娛樂中心／于士宸報導

中國因不滿日本首相高適早苗提出「台灣有事論」，近期掀起大規模抵制行動。日本天后濱崎步原訂於11月29日在上海開唱，舞台都已搭設完成，卻在前一天臨時被主辦方以「不可抗因素」通知取消。演唱會喊卡後，台灣媒體也報導她在「0觀眾」狀態下錄製演出片段。濱崎步事後雖在各大社群分享演唱會照片，但「唯獨封鎖微博」，並轉發多則台灣媒體的繁體中文報導，動作被外界解讀為無聲抗議。台灣粉絲紛紛敲碗希望她能再來開唱，不過也有不少粉絲擔心明年（2026）11月的澳門場次是否能「如期舉行」。

廣告 廣告





濱崎步上海場遭拔「IG狂貼繁中報導」！台粉喊：太帥氣…擔心「這1事」

濱崎步於昨11月30日晚間，在社群平台公開多張高清上海舞台照。（圖／翻攝自IG@a.you）









濱崎步上海場遭拔「IG狂貼繁中報導」！台粉喊：太帥氣…擔心「這1事」

濱崎步轉發多則「繁體中文」報導，動作被外界解讀為無聲抗議。（圖／翻攝自IG@a.you）





日本平成時代的「辣妹天后」濱崎步近期忙於海外巡演，原訂11月29日要在上海開唱，卻在前夕臨時被取消，讓上萬粉絲錯愕。但她並未離開場館，仍依照流程進入會場，在空無一人的舞台上「完整唱完一場」，彷彿仍在對滿場粉絲演出般敬業。事後，她將舞台照分享到 IG、X 等社群平台，卻唯獨沒在中國的微博上更新，被粉絲視為無聲抗議；而多家台灣媒體報導她的「0觀眾演唱會」，濱崎步也陸續轉發，讓台灣粉絲大受感動，直呼：「她真的是很敬業，歌迷一定很感動」、「來台灣唱，保證讓你嗨翻」、「快點再回台灣開，我要看我要看」、「步步快來台灣！！！！」、「好帥氣！真的好帥氣」、「史上最強行銷」、「中國人要看還只能翻牆」。





濱崎步上海場遭拔「IG狂貼繁中報導」！台粉喊：太帥氣…擔心「這1事」

濱崎步的台灣粉絲敲碗她能再來台灣開唱。（圖／翻攝自 Threads）









如今，濱崎步巡演上海場次突然取消，也被外界視為與中日關係緊張有關，不少網友開始擔心原定在明年（2026）1月10日的澳門最終場是否能如期舉行，不過也有粉絲則表示樂觀，認為澳門屬地特殊、審查相對寬鬆，應不致受到同樣影響；也有人呼籲主辦方盡早公布最新資訊，讓已購票的歌迷能夠安心。

原文出處：濱崎步上海場遭拔「IG狂貼繁中報導」 台粉喊：太帥氣…擔心「這1事」！

更多民視新聞報導

日超市「起司蛋糕」竟是台灣製！總經理證實了

高國豪3兄弟上演「街頭鬥毆」！大哥：真的丟臉

88歲周遊「出國比賽」了！勇登「全球夫人」舞台

