濱崎步IG發台媒報導酸中國！網揭超狂過去：很多人不知她當年多反骨

娛樂中心／黃韻璇報導

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。濱崎步除了在IG吐露心聲之外，這幾天她也頻頻在IG限時動態中轉發「繁體中文報導」，濱崎步舉動也引發網友熱議，就有人直言「很多人可能不知道，濱崎步當年有多反骨」。

濱崎步上海演唱會遭取消後，除了在IG發聲明、曝光「無人演唱會」的照片之外，還在IG限時動態中，瘋狂轉發分享「繁體中文的媒體報導」，內容都是她對著空座位表演完全場，要證實這場台下空無一人的演唱會真實存在，網友忍不住感嘆「她怎麼會不懂？她超懂的！果然是日本人的高級嘲諷技能」。

濱崎步舉動引發網友熱議，就有人發文透露「很多人可能不知道，濱崎步當年有多反骨」，提到在20多年前的日本社會，還是濱崎步事業巔峰時期，她敢主動公開跟長瀨智也的戀情。在當年，當紅的女歌手幾乎是不敢這麼做的。

濱崎步IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

原PO還表示，濱崎步在最巔峰之時，她敢直接面對唱片公司，為了恩師松浦勝人公開站台，賭上自己的前途共同進退。一個不小心失敗，可能就是直接被冷凍、事業全毀。最後的結果，是撼動公司的股價，並成功把松浦勝人推上社長的寶座。因此如今看到有人說，「只要濱崎步公開表態支持『一個中國』不就沒事了這種言論」，原PO直言，未免也太不瞭解、也小看了濱崎步。

過去由作家小松成美執筆，以濱崎步出道前後的事業、戀愛經歷為背景而創作的半自傳小說《M 我珍愛的人》，書中層揭露，濱崎步17歲從福岡北上東京，在夜店認識了31歲的松浦勝人，對方當時已婚，但她仍苦等對方離婚、主動表白，最終展開4年同居戀情。由於公司強烈反對，戀情只能偷偷進行，她將松浦的來電顯示設為「M」。戀情最後因松浦與美女狂歡被撞見而破局，濱崎步坦言：「他是我不惜自我破滅，也深愛過的人。」

除了松浦，濱崎步的情史同樣精采。她與TOKIO成員長瀨智也有過7年戀情，兩人還刺了情侶刺青——肩膀各自一隻天使翅膀，靠在一起就是完整的愛心天使圖案。濱崎步當年甚至在記者會上秀出戒指，甜喊「這是他送的」，但最終仍以和平分手收場。

