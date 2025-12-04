濱崎步IG貼文破11萬讚！台網湧貼文力挺：歡迎來台灣

娛樂中心／楊佩怡報導

日本天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日在上海開唱，但因日本首相高市早苗拋出「台灣有事」相關談話，引發中國官方強烈不滿，多項限制政策陸續祭出，濱崎步的演唱會也在舞台搭建完成後臨時遭到喊卡。不過他卻堅持留下在，面對1.4萬個空席走完整個演唱會，讓不少粉絲心疼。返日後，濱崎步在IG上轉發多則台灣媒體的報導，也在IG上更新許多貼文，但唯獨微博沒消息，此舉被外界解讀為無聲抗議；大量台灣網友更湧入其IG、臉書按讚貼文，並給予支持的喊話「歡迎來台灣」。

廣告 廣告





濱崎步返日「微博靜悄悄」！IG暴增「10萬人追隨」台網發聲力挺：歡迎來台灣

濱崎步返日後，狂轉發數篇台灣媒體的新聞報導，被外界解讀為無聲抗議。（圖／翻攝自IG@a.you）

日本「辣妹天后」濱崎步原定於11月29日在上海的海外巡演突遭取消，令眾多粉絲感到震驚和錯愕。儘管演出被臨時喊停，濱崎步仍堅持完成所有流程，在空曠的舞台上對著「零觀眾」完整演唱。事後，她選擇在 IG、X 等海外社群平台分享舞台照片，並寫下「雖然有14000個空位，但我感受到了來自世界各地觀眾的濃濃愛意，這對我來說是最難忘的演出之一。我由衷地感謝200位中國和日本的工作人員、樂團成員和舞者，是他們讓這場演出成為可能」。而她昨（3）日更發文喊：「我會持續向前邁進，因為我就是濱崎步」，正能量的態度也引起網友熱議。

濱崎步返日「微博靜悄悄」！IG暴增「10萬人追隨」台網發聲力挺：歡迎來台灣

上海演唱會雖被取消，但濱崎步仍堅持在台上完成整個演唱會流程，引發粉絲心疼。（圖／翻攝自IG@a.you）

不過，濱崎步卻並未在中國微博的更新，此舉被粉絲解讀為「無聲的抗議」。此外，她也積極轉發多家台灣媒體對「零觀眾演唱會」的報導，展現出其對此爭議的立場。濱崎步的IG也從原本的156多萬，瞬間飆升至161萬人；更有不少台灣人湧入其貼文下留言大力支持，該篇貼文至今已超過11萬人按讚，「ayu 妳是最棒的，謝謝有妳Love」、「welcome to TAIWAN（歡迎來台灣）」、「你在我們心中永遠是最勇敢，最棒的，我們永遠支持你」、「你是真正的歌手，真正的演出者」、「台灣粉絲特地來加油一下，敬業的Ayu！」、「台灣人簽到」、「來自台灣的支持」、「台灣人為妳加油」。





濱崎步返日「微博靜悄悄」！IG暴增「10萬人追隨」台網發聲力挺：歡迎來台灣

濱崎步的IG帳號瞬間暴增5萬人追蹤。（圖／翻攝自Google頁面、IG@a.you）













原文出處：濱崎步返日「微博靜悄悄」！IG貼文衝破11萬人按讚…台網發聲力挺：歡迎來台灣

更多民視新聞報導

吊車大王公司徵才了！本人親曝3職缺、條件

中日關係緊張！福原愛「社群做1事」小粉紅氣炸

于矇矓爆拍戲被打到無法下床！貼身化妝師證實了

