濱海作戰指揮部7月成軍 海鋒3大隊改移淡水編成

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍濱海作戰指揮部將在今年7月定編成軍，旗下主要作戰單位的反艦飛彈部隊，近期進行全面的調整，軍方內部消息表示，原本傳出在花蓮編成的海鋒第三大隊，確定是進駐北部的淡水，花蓮仍將進行第四大隊的編成準備。

海鋒大隊目前是以國造雄風系列反艦飛彈為主，至於我國向美採購的岸型魚叉反艦飛彈系統，包括100 套 發射系統與 400 枚 RGM-84L-4 Block II (U) 型飛彈， 第一批配套裝備已於 2025 年下半年運抵台灣，包含首批 5 輛飛彈發射車與 1 輛雷達車，目前由海軍進行接裝訓練中，預計在 2026 年底前完成交付共 32 套 系統與 128 枚飛彈。剩餘的 68 套 系統與 272 枚飛彈，規劃於 2028 年底前全數運抵台灣。

射程可達400公里的增程型雄三飛彈已經加入戰備，並且納入海軍海鋒大隊機動中隊的作戰部署。(資料照，記者方瑋立攝)

海鋒大隊目前擁有6個固定陣地中隊丶6個機動中隊及1個支援中隊，依其部署地點分別由北中南三個海鋒大隊管轄，隨著國造雄風系列(雄二丶雄三及增程雄三)飛彈的撥交部隊，以及美製岸置魚叉反艦飛彈系統運交台灣，機動中隊的數量還會再增加，並配合濱海作戰指揮部於今年7月定編成軍，未來會以北中南東四個打擊群的型態出現。

「海鋒大隊」目前作戰主力為國造改良型雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬(148.16公里)，最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

