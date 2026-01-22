濱海作戰指揮部7/1編成無延誤 海軍：陸戰隊防警群暫不復編「77旅」

海軍參謀長邱俊榮中將今(22日)指出，濱海作戰指揮部原本就規劃於今年7月1日編成，並無所謂延誤情事。(記者王藝菘攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕為因應敵情威脅，海軍規劃成立「濱海作戰指揮部」，海軍參謀長邱俊榮中將今(22日)指出，濱海作戰指揮部原本就規劃於今年7月1日編成，並無所謂延誤情事；至於負責反艦飛彈戒護的陸戰隊防空警衛群是否會擴編恢復為「第77旅」，邱俊榮表示，目前仍維持防警群編設，待後續兵力轉型與調整後才會考量復編。

邱俊榮指出，成立濱海作戰指揮部是為了適應急遽升高的敵情，提升反制敵人兩棲登陸的中程截擊能力。未來該指揮部將融合情監偵(無人機、雷達站、機動雷達車)、岸置反艦飛彈打擊能力(固定式與機動式)，以及後勤維保功能。

針對媒體詢問，目前負責濱海打擊群戒護任務的海軍陸戰隊「防空警衛群」，未來是否隨之擴編，恢復過往「陸戰隊77旅」的編制？邱俊榮回應，防警群負責機動飛彈車組戒護及要域防護，是核心關鍵兵力，但目前濱海指揮部重點在於接裝與兵力轉型，現階段仍維持防警群編設，尚未到達復編旅級單位的節點。

此外，針對基層反映負責守護第一線飛彈部隊的戒護營官兵，僅能領取「第二類戰鬥部隊加給」，邱俊榮解釋，考量三軍整體戒護部隊編制，目前先以第二類戰鬥加給支用，後續將配合任務執行方式，採滾動式檢討，未來再考量實際狀況進行調整。

