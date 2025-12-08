濱海公路大車事故！聯結車突失控衝對向車道 釀1死1傷

即時中心／綜合報導

一輛聯結車在今（8）日清晨台2線濱海公路99公里處貢寮路段，突失控衝入對向車道，與一輛貨櫃車發生對撞；而對向另輛貨櫃車見狀急煞，但其後方大貨車卻剎車不及，造成追撞1死1傷。目前現場已恢復單線雙向通行，至於肇事原因及司機身分，仍有待釐清。

新北市瑞芳警分局在清晨4時43分獲報，位於台2線濱海公路99公里處發生大車車禍。據了解，當時往宜蘭方向的一輛營業曳引大貨車行經該處時，因不明原因打滑，逆向衝過中央分隔島並闖入對向車道，與對向一輛貨櫃車發生碰撞；後方跟隨之另一輛貨櫃車見狀急煞，導致後方的大貨車剎車不及追撞。

當時往宜蘭方向的一輛營業曳引大貨車行經該處時，因不明原因打滑，逆向衝過中央分隔島並闖入對向車道，與對向一輛貨櫃車發生碰撞。（圖／民視新聞翻攝）





其中該營業曳引大貨車駕駛受困車內，被消防隊員救出時已經明顯死亡；另與其對撞的貨櫃車駕駛則受到輕傷，送往基隆長庚醫院救治。另有一名患者表示眼睛不適。

警方迅速派遣警力前往現場進行交通疏導，大型拖吊車則於7時39分先將其中一輛貨櫃車拖吊，目前現場恢復單線雙向通行。至於事故原因及司機身分，仍有待釐清。





該營業曳引大貨車駕駛受困車內，被消防隊員救出時已經明顯死亡。（圖／民視新聞翻攝）









