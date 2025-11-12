濱海小鎮再度淹水1樓高 全國第2座分洪道何時可在蘇澳完成？

蘇澳過去也曾嚴重淹水？

距今15年前，2010年10月颱風梅姬撲台，外圍環流與東北季風產生「共伴效應」，導致宜蘭在21日降下豪大雨，加上適逢大潮，洪水無法排出，當時幾乎整個蘇澳都泡在水裡，部分低窪地區甚至水淹2層樓高，還引發土石流，造成38人喪生。

蘇澳當時創下時雨量200毫米的紀錄。時任水利署副署長吳約西曾說，依照當時全台的雨水道設計，1小時能承受的降雨量只有70到80毫米，「全台灣沒有一個都市可以承受這樣的洪水。」

【梅姬颱風】大水患~蘇澳遇襲事件簿 | 我們的島

2010年梅姬颱風襲台時造成蘇澳淹水。（圖／法新社）

廣告 廣告

這次颱風鳳凰也相似於梅姬，再度造成蘇澳淹水最高超過1層樓。根據氣象署統計，蘇澳測站單11日累積雨量648.5毫米，最高時雨量達130.5毫米，皆創下當地史上第2高，僅次於梅姬颱風。

蘇澳為什麼容易淹水？

除了歸咎於強降雨，有其它因素造成蘇澳淹水災情比其它地區嚴重嗎？

經濟部水利署指出，蘇澳市區是三面環山、開口朝東南方的小盆地，入秋後陸上冷空氣翻越山脈進入盆地，盆地內的暖空氣又因為被海上冷空氣封住，形成冷空氣在上、暖空氣在下的熱力不穩定狀態，容易產生局部性豪大雨。

此外，蘇澳溪下游流經的蘇澳市區流域呈寬短形狀，山勢陡峭、水流湍急，暴雨時期經常導致山洪爆發，加上地勢低窪，遇豪大雨就容易造成淹水災害。

面對這次大雨使溪水暴漲，蘇澳鎮長李明哲表示，即使當地抽水站持續抽水，仍無法把水位降低。

全國第2座分洪道可望為當地抗洪

其實經歷颱風梅姬帶來的洪災後，宜蘭縣政府隔年就提出治水規劃，2013年蘇澳溪分洪規劃計畫獲中央同意，以梅姬颱風降雨規模再現（約24小時1084毫米、48小時1333毫米）、但蘇澳溪主流堤防不溢淹且降低水位為目標，在蘇澳溪主流、猴猴坑溪匯入口下游約300公尺右岸處，引洪水出海，避免進入下游市區，預計最大分洪量可達690CMS（立方公尺／秒）。

廣告 廣告

經過環評審查，工程計畫在2023年獲行政院核定，總經費54億元，成為繼新北市員山子分洪道後全國第2座分洪道工程，至今已完成設計並取得用地。

然而，蘇澳溪分洪道原本預計明（2026）年完工，過程中因Covid疫情後原物料價格上漲，宜蘭縣政府評估將工程經費提高至75億元，預計竣工期程也延至2028年底。今年初將新版計畫送交行政院審查，但分尚未核定，也未動工。

水利署補充，除了蘇澳溪分洪工程計畫，「前瞻基礎建設計畫」也在宜蘭縣投入38億元辦理治水工作。但李明哲呼籲，還是希望能盡快打造分洪道，才能讓蘇澳免於又一次淹大水，「民眾都很痛苦，沒有辦法接受這樣的事情再發生。」

蘇澳淹水猶如15年前梅姬颱風 宜蘭籲中央速核定分洪道經費

更多公視新聞網報導

鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

