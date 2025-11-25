濱海戰略！ 涼山特勤海龍蛙兵「兩鬼合一」移編特指部

台北市 / 綜合報導

台灣不少特戰部隊，包括俗稱水鬼的海龍蛙兵，以及又稱涼山山鬼的涼 山 特勤隊。傳出兩個單原從原有的航特部，在十月已經改隸陸軍特種作戰指揮部，並在明年元旦正式編成，對此陸軍沒有回應。不過專家指出，台灣海岸線百公里外地方，非海陸軍可以防守的，所以把這兩個單位的專才合併起來。

輕易制伏敵軍，這是海龍蛙兵滲透突擊作戰，潛入敵軍營區後，再敵火下撤離要強化防衛縱深，金門海龍蛙兵，營本部才從九月移防澎湖，10月再改編制，從陸軍航特指揮部，移編特戰指揮部，同時調整的還有涼山特勤隊，全身迷彩裝潛入敵營，國軍最神秘的一支特種部隊，因應濱海作戰思維，接下來涼山以及海龍將統一指揮。

全球防衛雜誌社採訪主任陳國銘說：「台灣海線一百多公里外的地方，不是單單是海軍陸軍，所能防守的，所以必須把這兩個單位專才，合併起來。」要反制中國海軍，美軍海軍陸戰隊，2022年首度成立濱海作戰團，需要時可以迅速部署，第一島鍊同樣的台灣戰術也在調整，就在共軍拋出超越地平線登陸戰術，國軍也有所謂濱海決戰，所謂的濱海決戰，也就是指兩軍決戰點不再只是本島的灘岸地區，隨著濱海作戰指揮部，未來將擔負24海里內防務，隨著敵軍前進，像海龍蛙兵以及涼山特勤隊，在全面作戰階段，透過不同戰術，執行狙擊突擊、對敵後破壞、消耗敵軍戰力。

全球防衛雜誌社採訪主任陳國銘說：「你合併之後呢不見得新的單位，就能夠戰力備增，比較麻煩的是，我們看到這種組織調整過程中，比較難讓基層官士兵接受的，還是升遷問題。」據了解國軍明年元旦起就會讓涼山加海龍，進行訓練和調整，就看未來如何讓這兩支特戰部隊，如何隨著濱海作戰發揮最大功效。

