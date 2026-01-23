濱海指揮部7月編成無延宕 邱俊榮：海陸77旅復編未定案

針對外傳海軍將延後到7月1日成立新的濱海作戰指揮部，海軍參謀長邱俊榮22日澄清並無延宕情事。至於海軍陸戰隊防空警衛群是否將擴編為第77旅，他則回應目前仍在計畫階段，尚未有明確時間點。

邱俊榮。(圖/國防部)

海軍及陸戰隊配合兵力轉型政策，將於今年新成立海軍濱海作戰指揮部。日前傳出該單位成立時間從今年初延後至7月，此外也傳出海軍陸戰隊因應轉型需求，將擴大復編第77陸戰旅。

邱俊榮22日在國防部記者會上回應，濱海作戰指揮部原本就規劃在今年7月1日編成，並沒有所謂延誤之事。目前整個接裝作業、駐地規劃與設施整建，都按照節點辦理。他表示，相關細節因整個核定編成還在國防部的作業規範之中，因此還無法提供更詳細的資料。

濱海作戰指揮部將納編海軍岸置飛彈部隊。(圖/國防部)

邱俊榮指出，為了提升反制對敵人兩棲作戰的中程截擊能力，濱海作戰指揮部未來將整合情監偵系統，包括無人機、雷達站與機動雷達車組，並結合岸置的固定、機動飛彈打擊能力，以及後勤維保等功能。他強調，濱海作戰指揮部是依照接裝進度進行整體兵力轉型。

針對外界關注海軍陸戰隊的戒護、警衛單位是否擴充、復編為第77旅，邱俊榮則表示，目前仍會先以維持防警群的編制為主，等到後續整個編裝與調整完成之後，才會有復編的規劃，因此目前還沒有進入編設的節點階段。

此外，有關目前防警群領取第二類戰鬥部隊加給的問題，邱俊榮解釋，海軍會考量整體三軍相關戒護部隊的編成狀況，目前是先以第二類戰備部隊標準領取與支用。後續海軍也會配合該單位的任務與執行方式，在後續年度依據實際狀況進行滾動調整。

