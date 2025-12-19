濱海自行車道驛站再進化 帶動周邊旅遊人潮

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中海洋館開幕後成為海線觀光新亮點，吸引大批民眾前來參觀，也帶動周邊濱海自行車道旅遊人潮成長。隨著遊客使用量大幅增加，自行車道驛站公廁的使用頻率亦明顯提升，原有污水處理設施逐漸超出設計容量。台中市政府觀光旅遊局為提升周邊環境品質、提供旅客更友善舒適的遊憩空間，已啟動驛站廁所污水處理改善工程，透過增設FRP污水處理槽並調整放流方式，有效改善處理效能與異味問題。

▲台中海洋館開幕後成為海線觀光新亮點，也帶動周邊濱海自行車道旅遊人潮成長。

觀旅局長陳美秀表示，現有驛站廁所原依濱海自行車道既有遊客量規劃設置，隨著海洋館開幕後人潮快速成長，污水量增加，導致部分污水未能充分處理即排入周邊排水系統。經專業評估後，此次工程增設FRP污水處理槽，以提升整體處理量，並改以動力方式將處理後污水排放至海洋路西側側溝。該放流位置位於海水放流口下游，具備常流水特性，可進一步稀釋氣味，讓周邊環境品質明顯改善。

觀旅局進一步說明，台中海洋館是今年台中重量級的觀光新亮點，帶動親子旅遊及海線觀光熱潮。此次改善工程不僅提升自行車道驛站的服務機能，也讓民眾在騎乘自行車、造訪海洋館及周邊景點時，能享有更乾淨、舒適的休憩與如廁環境。市府將持續檢視並精進相關設施，打造高品質、友善的海線觀光環境，誠摯邀請民眾前來體驗台中海線的新魅力。

觀旅局補充，為深化海洋教育並推動親子共學，台中海洋館同步推出「台中市國民小學專屬海洋教育推廣專案」，歡迎全市國小師生踴躍參與。