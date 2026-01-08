濱邊美波爆完戀情激瘦 再疑食物中毒

濱邊美波瘦到引來外界關切。（翻攝網路）

日本女星濱邊美波去年7月才傳出跟King & Prince的成員永瀨廉有新戀情，沒想到最近暴瘦，甚至有媒體用「崩壞」形容她，或是懷疑是否有動手腳；最近濱邊美波報告近況，解密之餘反而引來粉絲擔心。

濱邊美波透露，「新年一開始就疑似食物中毒，連水和口服補液（補充電解質的口服液）身體都排斥。」不過她隨後也表示「終於一點一點恢復了！」事實上，日前因為濱邊美波出席NHK大河劇《豐臣兄弟！》宣傳，身形真的太過單薄，甚至成為網路話題。 其實濱邊美波之前與Snow Man成員目黑蓮宣傳新片《不久，就要永別了》時，容貌就引起外界熱議，因為臉頰真的視覺上看來太過狹長；「看起來狀況其實滿嚴重的，但還能用幽默的方式報告近況，真的很有美波的風格」、「本來就很瘦，現在好像更瘦了」「不要勉強，身體最重要！」可見粉絲已經看不下去，紛紛上網表達關切。

更多鏡週刊報導

林光寧華麗轉身告別人世 林有慧淚眼送爸爸最後一程「就怕爸爸放心不下」

DAY6十週年台北站確定 CNBLUE同步加場3月迎樂團熱潮

這回不怕淋雨 One Ok Rock宣布4月站上臺北大巨蛋