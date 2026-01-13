濺血圖恐嚇京華城案檢察官！「迷因台式民主」版主、女粉一審判決曝

即時中心／潘柏廷報導

臉書粉專「迷因台式民主」版主、前工程師戴瑞甯，不僅涉嫌列出承辦京華城弊案的11名檢察官、3名法官的照片及名字，還製作有血跡的合成照，再加上「記住他們的名字跟臉」的字樣，而前護理師林惠珠則將其轉傳，還加「命債命還」；檢方偵辦此案並起訴，北院今（13）日一審宣判，認定兩人皆犯個資法，分別判處6月及5月徒刑，並需分別支付公庫10萬及8萬，均獲緩刑2年，全案仍可上訴。

回顧本案，涉入京華城弊案的台北市前副市長彭振聲，去年（2025）7月1日開庭時因聽聞愛妻在高雄住家墜樓輕生，當場痛苦嚎啕大哭。戴瑞甯得知消息後相當不滿，立刻蒐集承辦京華城案11名檢察官的照片與名字，並製作沾有血跡的合成圖，加上「記住他們的名字跟臉」的字眼，透過其管理的臉書粉專「迷因台式民主」將其貼在社群。

只是，戴瑞甯臉書貼出合成圖後慘遭網友撻伐後，心生不滿下竟將承辦京華城案的3名法官照片也貼在「迷因台式民主」粉專。

「迷因台式民主」版主戴瑞甯。（圖／民視新聞資料照）

同案被告林惠珠則是「迷因台式民主」的跟隨者，由於對彭妻墜樓輕生一事也感到憤慨，於是將粉專貼出的合成圖下載後，又加工增加「命債命還」字眼，用不知情的同居人網路登入社群Threads將其貼出。

兩人事後被北檢偵辦起訴，並在開庭時皆坦承犯行，北院今日一審宣判，認定兩人皆犯個資法，分別判處6月及5月徒刑，並需分別支付公庫10萬及8萬，均獲緩刑2年，全案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

