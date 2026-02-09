濾能1月合併月減30.91%、年增28.21% 半導體AMC市場長期看好

濾能1月合併營收4,042萬元，較上月減少30.91%。

濾能（6823）今日公告2026年1月合併營收為新台幣4,042萬元，較上月減少30.91%，主要受到出貨時程調整影響，屬短期因素；然1月合併營收較去年同期大幅成長28.21%，顯示濾能在半導體用氣態化學污染物（Airborne Molecular Contaminants，簡稱 AMC）濾網市場的出貨量持續提升，產品技術與品質獲得更多國內外半導體客戶採用與肯定。今年公司將推出表面反應單元模組（SPR Surface Reaction Module，簡稱 SPR）設備，並結合自有專利AMC濾網，提供半導體客戶完整的一條龍AMC解決方案，可望進一步將客戶族群拓展至晶圓代工、記憶體製造、先進封裝等大型半導體製造與封測廠商。

濾能1月合併營收年增率達28.21%，主要受惠於AMC濾網出貨量與市占率較去年同期成長。隨著先進製程對空氣品質與污染物控管要求日益嚴格，濾能AMC濾網以高效能、高穩定度的技術優勢，已成功導入多家國內外半導體大廠，市場份額明顯提升，進一步鞏固公司在AMC防護解決方案領域的領導地位。

濾能今年將推出自主研發的SPR表面反應單元模組，並結合公司自有專利AMC濾網，打造高度完整的AMC一條龍解決方案。此創新組合不僅能有效提升污染物去除效率，更能協助客戶降低製程風險、提升良率，充分展現公司在半導體製程環境控管領域的研發深度與系統整合能力。

以目前客戶裝機及驗收進度來看，第一套SPR設備預計將於上半年完成裝機測試，並於驗收後開始陸續認列營收獲利。濾能首創的SPR設備與AMC濾網的整合方案，將成為公司拓展全球半導體供應鏈的重要推力，並擴大服務範圍至國內外晶圓代工、記憶體製造、先進封裝等大型龍頭廠商。同時，公司亦積極投入再生濾網研發，期望提供更符合ESG標準的環保濾能產品，為客戶創造更高價值，也為公司營運注入新的成長動能。



