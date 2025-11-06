──沒有真相，只有視角。（尼采）

我，是鮮血，是旭日，是激情；是熟豔誘人的花果，是旗幟上鮮明的彩繪，是愛侶華美的墊褥……我點睛了畫家精心的傑作，綴飾了天使溫柔的羽翼，也塗敷了撒旦陰翳的絳唇。

《我的名字叫紅》是土耳其作家奧罕．帕慕克（Ferit Orhan Pamuk，1952~，2006年諾貝爾文學獎得主。）的著名小說。紅，是最甦神醒目的色彩；從來沒有一種顏色能像深淺明暗的紅，既象徵了生命的活力歡欣，也彰顯了人性的殘酷貪婪，乃至靈魂的昇華或消亡。而其中第卅一章的〈我是紅〉，更直接指稱了生活中與形而上無所不在的紅，明確地呈現了此書的題旨與意象。

廣告 廣告

故事背景設定在十六世紀末鄂圖曼帝國的伊斯坦堡，一群皇家工匠坊中擅長精筆細繪，卻耽溺於泥古因襲的「細密畫家」，與少數嚮往所謂「異教徒」的威尼斯或法蘭克創新畫風的同僚，因各自堅持的藝術觀點，導致爭論不休，終至引發兩樁撲朔迷離的謀殺案；在蛛網交織的人際糾葛與跌宕起伏的懸疑氛圍中，還穿插著布拉克與莎庫兒多舛的愛情。

閱讀此書，除了緊跟作者靈動的文筆，一路好奇地猜度著「誰是兇手」之外，也難免聯想起義大利符號學大師安伯托．艾可的名著《玫瑰的意象》來。只是，儘管兩者皆架構於史實，據此旁徵博引；也肇始於虛構的奇詭謀殺案，而且重點都不在緝兇破案──前者聚焦於中世紀的皇權與教派之爭，後者則是著重文藝復興之後的藝術流派分歧與東西文化的扞格。或許因為成書年代較晚，《我的名字叫紅》的文字不僅更形活潑不羈，在結構上的創新巧思，更是教人歎服。

這是一本高技巧的複調小說，從開篇的一具屍體、男女主角，到三個被列為嫌疑犯的細密畫家，乃至一隻狗、一棵樹、甚或一枚金幣，都能主觀或旁觀地做為敘述主體，宛如舞台上遠遠近近、多重聲頻的唱腔，卻絲毫無礙於整齣劇情的進展與時間軸的無縫接軌。台上每個角色也都恰如其分地吸引著觀眾的注目：無論是為愛痴狂的布拉克與哈珊，外柔內剛、黠慧冷靜的莎庫兒，抑或兩面討好、巧舌如簧的女布商以斯帖，都栩栩如生地將我們帶入帕慕克預設的時空中，並且時不時地讓主述者與觀眾直接對話。此外，三個被暱稱橄欖、蝴蝶，與鸛鳥的細密畫家看似各有所長，私下也有著迥異的個性與觀念，卻都將繪畫視為終身不渝的志業與使命；尤其是位居工匠坊總督的奧斯曼大師，更因對宗教與藝術牢不可破的成見，終究獻身於一己的信念。而這些角色心理的衝擊震盪與自我拉扯，在作者細膩生動的「代言」下，無論讀者認同與否，都禁不住為之動容。

無可諱言的是，不同的族群與宗教，總是習而不察地以自家的有色濾鏡觀看世界，甚且各自定義由此衍生的不同符旨，終致形成色階殊異的三觀。即便是當時疆域橫跨歐亞非洲的鄂圖曼帝國，也難免面對東西文化的對立。

在這些歷經嚴苛訓練，薪火傳承的細密畫家筆下，無論花草動物、慶典戰爭，都得憑藉前輩畫家的作品或依循記憶，細筆精繪出一棵枝葉繁茂的樹、一匹舉腿昂頭的戰馬、一位完美無瑕的王室成員；他們不被允許在畫上簽名，更忌憚於擁有個人風格。

與此同時，西方繪畫的現代人文主義，卻以著重光影明晦與立體透視的概念，強調寫實寫生，更不避諱缺陷地畫出有血有肉的景物與個體，也掀開了藝術革命的新頁。這不僅讓有些細密畫家因好奇而躍躍欲試，連至高無上的蘇丹也令人暗中繪製一本仿效西方風格的畫冊，因而引發連串不可思議的悲劇。物換星移，而藝術上的故步自封，終究也在大時代的潮流中湮沒。

「在尋找故鄉的憂鬱靈魂時，發現了文化衝突和融合中的新象徵。」這是諾貝爾獎對帕慕克的讚詞──如實呈現東西文化的衝擊，企盼求同存異，各自保留民族的特色與優點，不再附庸於政治宗教，抑或屈服於集體意識的制約；這正是他的小說中經常出現的主題，也是下筆時懷抱的企圖心。世事紛紛擾擾，無非是角度與立場的迥異，若能換位思考，或許更能拓展眼界心胸，進而切磋融合，激盪出更絢爛的花火。而帕慕克的文筆不僅布局縝密、鉅細靡遺；也能客觀理性地針砭人性，不言可喻地開創了有容乃大的文學格局。