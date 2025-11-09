瀏海不是人人適合！這四種女性留瀏海可能後悔哭哭

編輯/葉佳欣撰文

瀏海留得好，看起來洋溢著青春氣息，就像Blackpink團員Lisa的招牌瀏海造型，減齡又可愛。然而，並非所有女性都適合留瀏海，某些特定的臉型、五官特徵，甚至生活方式，都可能讓瀏海成為一種負擔而非加分項。小編要跟女孩們分享，有4大特徵的女性，並不適合留瀏海，或者，要謹慎選擇瀏海造型。

1.圓臉和方臉不適合齊瀏海造型

圓臉女性往往不適合厚重的瀏海造型，尤其是齊瀏海。圓臉的特徵是臉部輪廓較為圓潤，缺乏明顯的棱角，而厚重的瀏海會讓臉部看起來更短更寬，進一步強調圓潤感。如果圓臉女孩想要留瀏海，可以選擇側分或斜瀏海，能夠拉長臉部線條，創造出更立體的效果。

方形臉的女性也需謹慎選擇瀏海造型。方形臉的下顎線條較為明顯，若搭配齊瀏海，容易讓臉部顯得更加方正，給人一種生硬的感覺。輕薄的空氣瀏海或長瀏海，能夠柔化臉部線條，增添女性的柔美氣質。

方形臉的下顎線條較為明顯，若搭配齊瀏海，容易讓臉部顯得更加方正，給人一種生硬的感覺。圖/123RF圖庫

2.短額頭、小眼睛都不適合瀏海

五官的比例與位置也是瀏海造型的重要考量因素。額頭較短的女性，留瀏海可能會讓臉部比例顯得不協調。瀏海會進一步縮短額頭的視覺長度，使得五官顯得過於集中，缺乏平衡感。對於這類女性，露出額頭的髮型反而能讓臉部比例更加勻稱。

眼睛較小或眉眼距離較近的女性，留瀏海可能會讓眼睛顯得更加無神。瀏海遮擋住部分額頭，容易讓視線集中在臉部下半部分，反而忽略了眼睛的亮點。選擇露出額頭的髮型，能夠讓眼睛成為臉部的焦點，提升整體氣質。

3.頭髮太軟或太硬 也不適合瀏海

髮質細軟且髮量較少的女孩，留瀏海可能會讓頭髮顯得更加稀疏。瀏海需要一定的厚度與蓬鬆感才能展現出美感，若髮量不足，瀏海容易貼在額頭上，顯得沒有生氣。對於這類女性，建議選擇中分或側分的髮型，利用層次感來增加髮量的視覺效果。

另一方面，髮質過於粗硬的女性，留瀏海也可能會遇到打理困難的問題。粗硬的髮質容易讓瀏海變得難以控制，容易翹起或分岔，影響整體造型。

髮質過於粗硬的自然捲女性，留瀏海也可能會遇到打理困難的問題。圖/123RF圖庫

4.喜歡運動或成熟感的女性也不適合瀏海

經常運動或生活節奏較快的女性，留瀏海可能會增加日常打理的負擔。瀏海容易因為運動流汗而變得油膩，需要頻繁清洗與整理，這對於忙碌的女性來說可能是一種困擾。對於這類女性，建議選擇簡單易打理的髮型，避免過多的造型需求。

另一方面，風格偏向成熟或工作要求專業感的女性，留瀏海可能會讓整體形象顯得過於稚嫩。瀏海通常給人一種青春活潑的感覺，不適合成熟的穿搭風格，容易讓整體造型顯得格格不入。選擇露出額頭的髮型，也更能夠展現出職場上的專業感。

瀏海雖然看起來甜美可愛，但並非所有女性都適合。臉型、五官比例、髮質、生活習慣、個人氣質等因素，都會影響瀏海造型的效果。選擇適合自己的髮型，能夠讓整體造型更加和諧，展現自信與魅力。

