瀏海冷知識！取名來自神仙 故宮博物院曝原由

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有網友在threads上舉辦「沒看書真的不知道」大賽，當中有人提到一個瀏海的冷知識。對此，故宮博物院也曾透露，「瀏海」這個詞是取自一個神仙的名字，引起網友熱議。

該網友表示，瀏海的第一個字其實是姓氏「劉」，因為歷史上第一個留瀏海的人就叫劉海，所以也能使用「瀏」海，隨即掀起討論。

事實上，故宮博物院南部院區就曾在粉專介紹，「瀏海」這個詞跟一位神仙的名字有關，祂經常以「頭髮梳到額頭前，長度齊眉」的造型，出現在戲曲和版畫裡，所以這種髮型據說就是用祂的名字來命名，就是劉海（劉海蟾）；透露祂棄官學道、修仙成功，是元代雜劇的道教八仙之一，直至明代《東遊記》的八仙版本，才被張果老取代。

故宮博物院南部院區也分享，宋元以來，民間就流傳著「劉海戲金蟾」的故事，有兩種版本，一個是仙人劉海收伏千年金蟾，金蟾能口吐金錢救濟窮人，劉海受到大家喜愛，被視為「財神」；另一個則是劉海的父親是貪官，死後被變成三腳蟾蜍丟進穢海，劉海得道後，用一串金錢釣出蟾蜍，不知道大家聽過哪個版本？

貼文一出，網友也留言「瀏海的妹妹頭造型，會不會是因為他是元代的八仙？元代流行的髮型好像很多妹妹頭」、「劉海蟾祖師是張紫陽真人的師父，傳了呂純陽仙師的金丹秘訣：指玄篇給86歲的紫陽真人，6年後寫出了千古丹道聖經：悟真篇」」、「等等，畫中劉海蟾瀏海沒有齊眉啊~~那是眉上三公分吧」。





