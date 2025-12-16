瀏海冷知識！取名竟來自「這位神仙」 故宮證實由來

記者柯美儀／台北報導

你知道瀏海這個詞的由來嗎？許多人留瀏海修飾臉型，但背後竟藏著一段有趣典故。有網友在社群上分享，瀏海的第一個字其實是姓氏「劉」，起源於歷史上第一個留瀏海的神仙「劉海」。而故宮也曾分享，祂常以額前齊眉的髮型出現在戲曲與版畫中，因此後人便以祂的名字命名這種髮型。

近日有網友在Threads舉辦的「沒看書真的不知道」大賽中分享冷知識，指出瀏海的第一個字其實是姓氏「劉」，原因是歷史上第一個留瀏海的人叫「劉海」，後來才演變成「瀏海」一詞。

廣告 廣告

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛表示「長知識了」、「是這串文裡面，最炸裂的冷知識」、「這知識好酷，我以前真的有納悶為什麼要叫瀏海」、「哇，這太酷了」、「故宮南院裡面有介紹，大家去看」。

事實上，國立故宮博物院南部院區過去也曾在臉書粉專分享過，瀏海一詞源自神仙「劉海」（或作劉海蟾）的名字。祂常以「頭髮梳到額頭前、長度齊眉」的造型出現在戲曲和版畫中，因此這種髮型便以祂的名字命名為「瀏海」。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／好市多「全球最會賺」在台中！還要開第三家 曝3大選址策略

3地方禁止騎YouBike！違者最高罰1200元 明年起強制投保才能借

15歲柯基＝80歲老人！獸醫曝患「失智8症狀」藥物最快明年引進

最顧人怨員工福利TOP5！「這項」奪冠 零食櫃、員工聚餐都上榜

