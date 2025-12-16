瀏海起源和仙人有關！網揭炸裂冷知識 故宮認證

額前的頭髮為何被稱作「瀏海」，有網友在社群上分享，瀏海的起源是第一個留瀏海的人就叫做「劉海」，引起不少網友驚呼「好炸裂的冷知識！」而國立故宮博物院南部院區也曾分享瀏海起源，因為道教仙人劉海常以「頭髮梳到額頭前，長度齊眉」的造型出現，後來才以祂的名字為這款髮型命名。

有網友參與社群平台Threads上舉辦的第一屆「沒看書真的不知道」大賽，留言分享現代人常用的詞語「瀏海」，第一個字「瀏」最早應寫成姓氏「劉」，因為歷史上第一個留瀏海的人就叫做「劉海」。

貼文引起網友討論，「是這串文裡面，最炸裂的冷知識」、「這知識好酷，我以前真的有納悶為什麼要叫瀏海」、「哇，這太酷了」、「故宮南院裡面有介紹，大家去看」、「沒想到瀏海的起源是男生」、「長知識了」、「非常有趣的故事」。

國立故宮博物院南部院區也曾在臉書粉專上分享，「瀏海」一詞取自道教全真派祖師「劉海（或作劉海蟾）」的名字，因為祂經常以頭髮梳到額頭前、長度齊眉的造型出現在戲曲和版畫中，所以這種髮型，據說就是以祂的名字來命名。

根據道教傳說和相關典籍記載，劉海是紫陽真人（張伯端）的師父，祂將金丹秘訣傳給晚年的紫陽真人，使其悟道寫下《悟真篇》。劉海是道教全真派的五祖之一，也是「海蟾派」的開山祖師。

