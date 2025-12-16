瀏海起源故事與「仙人有關」！網全跪：最炸裂冷知識

生活中心／周孟漢報導



每個人在髮型上都會有各自不同的審美，有的人喜歡長髮，有的人喜歡短髮，其中又有部分人對於「瀏海」十分看重，只要一個不小心太短就會失去自信。不過，您有好奇過，為何前額的頭髮被稱做為「瀏海」嗎？近日就有網友分享了瀏海一詞的起源，原來竟與「仙人」有關，讓留言區直喊「最炸裂的冷知識！」。





瀏海為何叫瀏海？起源故事竟與「仙人有關」網一看全跪：最炸裂冷知識

「瀏海」多年來都是許多藝人在髮型上相當重要的一環。（圖／翻攝自IG ＠ateez_official_）

廣告 廣告

近日台灣商務印書館透過Threads發文，高喊「我自行宣布第一屆『沒看書真的不知道』大賽，正式開始！」，並請網友們附上你看書得知最酷的知識或概念，其中就有網友留言，分享了「瀏海」的起源，表示瀏海的第一個字其實是姓氏「劉」，「因為歷史上第一個留瀏海的人就叫劉海，後亦可使用『瀏』海」。

瀏海為何叫瀏海？起源故事竟與「仙人有關」網一看全跪：最炸裂冷知識

瀏海長度能瞬間改變一個人的氣質，還可修飾臉型。（圖／翻攝自IG ＠aespa_official、imwinter）





冷知識曝光後，立刻引發超過3300名網友熱烈討論，直喊「是這串中，最炸裂的冷知識」、「這知識好酷，我以前真的有納悶為什麼叫瀏海」、「長知識了」。值得一提的是，留言區中有網友透露其實故宮南院曾經介紹過「瀏海」的故事。

瀏海為何叫瀏海？起源故事竟與「仙人有關」網一看全跪：最炸裂冷知識

國立故宮博物院南部院區2022年曾分享「瀏海」一詞起源。（圖／翻攝自臉書粉專《國立故宮博物院南部院》）





實際查閱國立故宮博物院南部院區臉書粉專，發現其實早在2022年就曾發文，透露瀏海一詞其實是起源於1位名為「劉海（或作劉海蟾）」的仙人，「祂經常『頭髮梳到額頭前，長度齊眉』的造型，出現在戲曲和版畫裡，所以這種髮型，據說就是用祂的名字來命名」。





原文出處：瀏海為何叫瀏海？起源故事竟與「仙人有關」網一看全跪：最炸裂冷知識

更多民視新聞報導

LINE訊息總是999+！3步驟「介面瞬間乾淨」網全跪了

人妻1穿搭被公公狂嫌！釣一票苦主喊：長輩都不愛

台正妹住日飯店「帶電鍋煮和牛」遭炎上！員工揭下場

