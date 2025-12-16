「瀏海」超狂冷知識！來源竟是神仙名 網笑：會帶財

「瀏海」一詞是因為歷史上第一個留瀏海的人叫「劉海」，話題引發熱議。（圖／翻攝自臉書＠npmsouth）

近期許多網友在社群平台Threads發起「XXX大賽」，包含冷知識大賽、最好吃美食大賽等。而近日就有網友發起「沒看書真的不知道」大賽，讓網友們一同分享從書上得到的酷炫知識。其中，就有網友留言，「『瀏海』一詞是因為歷史上第一個留瀏海的人叫『劉海』，話題引發熱議。

網友們紛紛在「沒看書真的不知道」大賽中參戰，有人表示，「蛀牙會傳染喔！之前上醫學院的課，聽到整個很震驚」，也有人透露「失智症患者看每個人都是無臉人戴上一樣的面具，辨識親人的方式是靠聲音、氣味、氛圍或彼此之間最獨特的回億」。

其中，有一名網友分享「瀏海的第一個字其實是姓氏『劉』，因為歷史上第一個留瀏海的人就叫劉海，後亦可使用『瀏』海」。許多人紛紛驚訝留言：「這串中最炸裂的冷知識」、「這知識好酷，我以前真的納悶為什麼叫瀏海」。

事實上，故宮南院館內有介紹此知識，2022年也曾在臉書粉專發文說明，「『瀏海』這個詞跟一位神仙的名字有關，答案就是「劉海（或作劉海蟾）」。

文中指出，劉海棄官學道、成為元代雜劇的八仙之一，「經常以頭髮梳到額頭前、長度齊眉的造型，出現在戲曲和版畫裡，因此瀏海據說就是用祂的名字來命名」。

該貼文下方也不少網友直言「等等，畫中劉海蟾瀏海沒有齊眉，那是眉上3公分吧」、「瀏海的妹妹頭造型會不會是因為他是元代的八仙？元代流行的髮型好像很多妹妹頭」、「真是有趣，竟然來自是一個男生」。

而民間自宋元以來流傳「劉海戲金蟾」有兩種版本故事，第一種為仙人劉海收伏能吐金錢的千年金蟾，助人濟貧，被視為財神；另一版本則敘述劉海父親因貪污死後變三腳蟾蜍，劉海得道後以一串金錢將其釣出。對此有人直呼：「所以瀏海會帶財！」

