瀏覽器搜「關鍵字」 出現神奇彩蛋！網驚：Google是活的

網友分享Google小彩蛋。（示意圖／翻攝自pexels）





網路上流傳一則「都市傳說」，有網友發現，只要在瀏覽器搜尋「67」，整個頁面就會出現扭曲，如同被大力搖晃一般，還有許多網友分享其他關鍵字，都可以觸發小彩蛋。

有網友在社群平台Threads上發布一則影片，並表示「去Google查67螢幕會晃」，影片中在Google搜尋「67」後，整個畫面隨即被大力搖晃，維持2至３秒才停下，許多網友實測後紛紛表示「我的甚至特別的彈」、「我以為你在唬爛，真的會晃」、「有一種Google是活的感覺」、「莫名的好笑哈哈哈哈哈哈」。

還有網友分享其他彩蛋：「搜尋隕石手機會被撞」、「搜尋流星雨手機會變暗」、「搜尋腦筋急轉彎也有東西」、「查詢『佛萊迪餐館之五夜驚魂2』會有雙眼睛在看著你喔」。

《EBC東森新聞》實測，當在Google搜尋「隕石」，會有一顆隕石劃過螢幕並搖晃螢幕；搜尋「流星雨」螢幕則會變暗，有流星出現；搜尋「Do a barrel roll」畫面會旋轉360度；搜尋「Dog」則會出現互動遊戲，狗掌將會隨著點擊處伸出，並蓋下可愛腳印，而Google還有許多小彩蛋，讓使用者可以自己探索。

搜尋「67」後，整個畫面隨即被大力搖晃。（圖／翻攝自Google搜尋頁面）

搜尋「隕石」，會有一顆隕石劃過螢幕並搖晃螢幕。（圖／翻攝自Google搜尋頁面）

搜尋「流星雨」螢幕則會變暗，有流星出現。（圖／翻攝自Google搜尋頁面）

搜尋「Do a barrel roll」畫面會旋轉360度。（圖／翻攝自Google搜尋頁面）

搜尋「Dog」會出現互動遊戲。（圖／翻攝自Google搜尋頁面）

