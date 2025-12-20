瀏覽紀錄曝光！張文疑長期研究11年前北捷殺人案 偏愛「為鄭捷發聲類」文章

凶嫌張文高中時期照片。（翻攝自臉書）

昨晚（19日）發生重大隨機恐攻案，27歲男子張文先後在台北車站與捷運中山站一帶扔出煙霧彈製造混亂並持刀攻擊人群，最終於誠品南西店頂樓墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡、11人受傷。警方後續清查嫌犯數位裝置，發現其長期關注11年前（2014）的捷運殺人案，相關瀏覽紀錄與規畫內容引發外界高度關注。

台北車站、中山站發生什麼事？隨機攻擊過程一次看

警方指出，張文於昨日傍晚5點多，先在台北車站周邊投擲多枚煙霧彈，造成現場視線受阻與人群慌亂，隨後持刀朝人群攻擊，並一路移動至捷運中山站及南京西路商圈。期間，張文闖入誠品南西店，造成多名民眾遭砍受傷，最後在警方包圍下自誠品5樓墜樓，經送醫搶救後於當晚19時42分宣告不治。

長期關注鄭捷？

警方在案發後查扣張文的平板電腦，並調閱其雲端紀錄，發現張文曾長時間搜尋2014年捷運殺人案相關資訊，對該案加害者鄭捷的背景、案件經過與社會評論內容有高度關注。

相關搜尋紀錄顯示，張文自去年（2024）間即開始瀏覽相關資料，並於2個月前（10月）明顯增加搜尋頻率。

是否早有規畫？警方發現可疑搜尋與整理紀錄

警方進一步分析指出，張文除反覆查閱當年案件新聞外，也曾瀏覽多篇為鄭捷辯護或同情立場的網路文章，例如「台灣人，欠鄭捷一個公道」「如果鄭捷知道有人願意傾聽，或許那些死傷就不會發生」這類文章。

數位鑑識結果顯示，張文疑似曾整理攻擊相關的時間與地點資訊，並留下行動順序的備忘內容。警方強調，相關內容仍需進一步比對與釐清，將作為後續調查的重要方向之一。

張文為何模仿捷運攻擊？動機仍待釐清

針對外界關心張文是否有預謀或模仿過往重大刑案的情形，目前僅能確認其曾長期關注相關案件資訊，實際動機與心理狀態，仍需透過完整調查與專業評估後才能定論。

